A világ leggazdagabb közmédiája a német - Kötelező díjak által, több mint tízmilliárd euróból gazdálkodik

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. január 8. 19:09

2024-ben is meghaladta a tízmilliárd eurót a német közszolgálati műsorszolgáltatók összbevétele.

Az ARD, a ZDF és a Deutschlandradio együttesen 10,389 milliárd euró bevételt könyvelhetett el, amivel a német közszolgálati műsorszolgáltatási rendszer továbbra is a világ legjobban finanszírozott ilyen jellegű rendszere - írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Az Evangelischer Pressedienst (Evangélikus Sajtószolgálat) számításai szerint az összeg az érintett médiumok által közzétett éves beszámolókból adódik össze. A kilenc regionális ARD-csatorna 7,57 milliárd eurós bevételt ért el, míg a ZDF 2,54 milliárd eurót, a Deutschlandradio pedig 279 millió eurót.

A bevételek több mint 85 százaléka a kötelező műsorszolgáltatási díjból származik, a fennmaradó részt reklám-, szponzorációs és egyéb bevételek adják.

Németországban a kötelező közszolgálati műsorszolgáltatási díj (Rundfunkbeitrag) jelenleg 18,36 euró havonta egy háztartás után - függetlenül attól, hányan élnek ott vagy hány készülék van a lakásban. Ezt a díjat minden háztartásnak fizetnie kell, akár követi a közszolgálati adásokat, akár nem.

1995-ben az ARD, a ZDF és a Deutschlandradio együttes költségvetése még 5,9 milliárd euró volt, 2017-re pedig 8,8 milliárd euróra emelkedett.

Az elmúlt közel három évtizedben jelentős növekedés ment végbe: 1995 és 2024 között a közszolgálati műsorszolgáltatók összbevétele 4,5 milliárd euróval nőtt, ami mintegy 76 százalékos emelkedést jelent. Ugyanakkor az infláció hatását figyelembe véve ebben az időszakban mintegy 40 százalékos vásárlóerő-csökkenés következett be.

A német közmédia bevételei 2022 óta stabilan tízmilliárd euró felett alakulnak: 2022-ben 10,03 milliárd, 2023-ban pedig 10,53 milliárd eurót tettek ki. A 2024-ben tapasztalt enyhe visszaesést a műsorszolgáltatási díjbevétel csökkenésével magyarázta az ARD, a ZDF és a Deutschlandradio közös befizetési szolgálata.

A kilátások szerint 2025-ben is tízmilliárd eurót meghaladó bevételre számíthatnak a közszolgálati csatornák, így Németország közmédia-rendszere a finanszírozás tekintetében továbbra is megőrzi vezető pozícióját a világon.