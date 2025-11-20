Pizzasütés, szabadulószoba, önismereti foglalkozás - nyílt napot hirdet a budapesti Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont

Szerző: GK

Különleges gimnáziumi nyílt napot tart november 22-én, szombaton a budapesti Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont.

Az olasztanításba közös pizzakészítéssel kóstolhatnak bele a diákok és szüleik, a matematikatudásukat egy szabadulószobában tehetik próbára, sőt élményfestésen is részt vehetnek.

A november 22-i nyílt nap a főigazgatói köszöntővel indul, ezt követik a színes műhelyfoglalkozások, amelyek közül szabadon választhatnak a diákok és szülők. Lesz olaszóra pizzasütéssel és -kóstolással, logikai szabadulószoba, kosárlabda- és röplabdamérkőzés, aerobikedzés, de becsatlakozhatnak az Osztozó nevű önismereti műhely foglalkozásába, élményfestésen vehetnek részt és tudományos érdekességekről is hallhatnak.

Az érdeklődők beszélgethetnek patronás diákokkal, ellátogathatnak a nőtörténeti szakkörre, megismerhetik az iskolát fenntartó Boldogasszony Iskolanővéreket, a messzebbről érkezők bejárhatják a kollégiumot, és az is kiderül, milyen nemzetközi élményeket szerezhetnek a gimnazisták az Erasmus-programban. A nyílt napot a Patrona énekkaros és zeneiskolás diákjai és tanárai zárják koncertjükkel.