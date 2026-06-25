Öt halálos áldozata van már az olaszországi hőségnek, Franciaországban történelmi melegrekord dőlt meg

Szerző: MTI/Gondola

2026. június 25. 10:03

Egyre súlyosabb a hőhullám Európa déli részén: Olaszországban már öt ember vesztette életét a rendkívüli hőség miatt, miközben Franciaországban minden idők legmelegebb napját regisztrálták.

Negyven fok feletti hőség várható, egyre több a vörös riasztás

Olaszországban ötre emelkedett a rendkívüli hőség halálos áldozatainak száma szerdán. Az egészségügyi miniszter csütörtökre válságtanácskozást hívott össze, mivel az előrejelzések szerint a következő napokban tovább emelkedik a hőmérséklet.

Az északnyugati Lombardia tartományban, Lodi térségében egy 57 éves férfi a tűző napon végzett mezőgazdasági munka közben vesztette életét. A szintén lombardiai Garlasco temetőjében egy 56 éves férfi lett rosszul a hőségben és meghalt.

Az ország középső részén, Piacenzában egy 61 éves férfi a saját szőlőültetvényén hunyt el. Nápolyban egy hajléktalan vesztette életét az utcán, míg Padovában egy vízvezeték-szerelő utcai munkavégzés közben halt meg a rendkívüli meleg miatt.

Orazio Schillaci egészségügyi miniszter csütörtökre válságtanácskozást hívott össze. Az előrejelzések szerint a hőség vasárnap és hétfőn tetőzik, a legmagasabb hőmérsékletet Firenzében és a Pó-alföldön várják, ahol a levegő hőmérséklete meghaladhatja a 40 Celsius-fokot.

Folyamatosan nő a legmagasabb fokú hőségriasztással érintett városok száma: csütörtökön tizenhét, pénteken már tizennyolc településen lesz érvényben vörös kód. Orazio Schillaci arra figyelmeztetett, hogy különösen a gyermekekre és az idősekre kell fokozottan vigyázni.

Rómán szerda délután heves jégeső söpört végig, amely során golflabda nagyságú jégdarabok hullottak az utcákon tartózkodókra és a járművekre.

Rekordhőség bénítja Franciaországot, 72 megyében van vörös riasztás

Franciaországban szerdán ismét megdőlt az előző napi melegrekord, így a meteorológiai szolgálat, a Météo-France adatai szerint ez volt minden idők legmelegebb napja az országban. Az országos hőmérsékleti mutató a harminc referenciaállomás átlagát tekintve elérte a 30 Celsius-fokot, ami rekordnak számít az 1947 óta vezetett mérések történetében.

A meteorológiai szolgálat szerint a hőhullám ugyan szerdán érte el csúcspontját, de csütörtökön is rendkívül meleg idő várható. A legmagasabb szintű hőségriasztást újabb 14 megyére terjesztették ki, így jelenleg a 96 megyéből 72-ben van érvényben vörös riasztás, amely a lakosság mintegy háromnegyedét érinti.

A nyugatról érkező hűvösebb levegő csak lassan éri el az országot, ezért a hétvégén is 40–42 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékletekre kell számítani, az ország keleti részén pedig a hétvége után is folytatódik az intenzív hőség.

Szerdán több tucat településen dőltek meg az idei, illetve az abszolút melegrekordok. A legmagasabb hőmérsékletet Palluau és Pissos térségében mérték, ahol 43,8 Celsius-fokot regisztráltak. Nantes-ban és La Rochelle-ben 42,2 Celsius-fokot, Párizsban pedig 40,3 Celsius-fokot mértek. Az elmúlt 150 évben ez volt a negyedik alkalom, hogy a francia fővárosban 40 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet.

A rendkívüli meleg éjszaka sem enyhül. A Météo-France szerint csütörtökre virradóra országszerte a valaha mért legmelegebb éjszaka várható, Párizsban a hőmérséklet nem csökken 27 Celsius-fok alá. A korábbi minimumrekordot 2003-ban mérték, amikor 25,5 Celsius-fokot regisztráltak.

A hőség az infrastruktúrát is komoly próbatétel elé állítja. A breton Quimper közelében egy transzformátor meghibásodása miatt kedden mintegy 120 ezer háztartás maradt áram nélkül, szerda estére pedig még mindig 15 ezer lakásban nem sikerült helyreállítani az áramszolgáltatást.