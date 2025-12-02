Online filmek ingyen: 130 magyar film vált díjmentesen elérhetővé a Filmio karácsonyi ajándékaként

A Filmio közleménye szerint több mint húsz film most először érhető el ingyen a platformon. A friss és klasszikus alkotások között ott találjuk a teljes Hunyadi-sorozatot, a kultstátuszú Roncsfilmet, a népszerű Viszkist, valamint a generációk által ismert rajzfilmet, a Hugó, a vízilót is.

Tisztelgés a magyar filművészet nagy alakjai előtt és szórakozás az ünnepi időszakra

Az akció egyszerre tiszteleg a magyar filmművészet nagy alakjai előtt és kínál szórakozást az ünnepi időszakra. A Filmio ingyenes válogatásában helyet kaptak olyan legendás művészek alkotásai, mint a 100 éve született Makk Károly, Darvas Iván és Kállai Ferenc, illetve a 90 éve született Törőcsik Mari. A nézők többek között a Szerelem, a Ház a sziklák alatt vagy A tanú című filmet is megtekinthetik.

A platformon most ingyen nézhető több díjazott kortárs magyar film is: elérhető Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas alkotása, a Testről és lélekről, valamint Nemes Jeles László Oscar-díjas filmje, a Saul fia. Emellett olyan népszerű krimik és vígjátékok is ingyen streamelhetők, mint a Dögkeselyű, A Pogány Madonna, A tizedes meg a többiek, a Liliomfi vagy a Csapd le csacsi!.

Azok számára, akik dokumentumfilmeket keresnek online filmek ingyen kategóriában, szintén bő a választék: elérhető például az Aranycsapat és a Made in England: Powell és Pressburger filmjei is. A gyerekek számára olyan örök klasszikusok várják ingyen, mint a Szaffi, Az erdő kapitánya vagy a Macskafogó.

A kínálatban természetesen megtalálhatók újabb hazai sikerek is: ingyen nézhető a Toxikoma, a Most vagy soha és a Kojot négy lelke.

A Filmio akciója így az év végére a lehető legkedveltebb ajándékot kínálja: online filmek ingyen, széles kínálattal, klasszikusokkal és újdonságokkal, teljes öt héten át.