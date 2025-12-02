Online filmek ingyen: 130 magyar film vált díjmentesen elérhetővé a Filmio karácsonyi ajándékaként
Szerző: Gondola
2025. december 2. 15:33
Ingyen nézhető 130 magyar film a Filmión: klasszikusok, díjnyertes alkotások és családi kedvencek. Online filmek ingyen öt héten át, adventtől vízkeresztig.
Online filmek ingyen a Filmio karácsonyi ajéndékaként
A Filmio idei ünnepi akciója minden filmkedvelő számára különleges ajándék: a streamingplatform ötödik születésnapja és a mozi 130 éves évfordulója alkalmából 130 magyar filmet tesz közel másfél hónapig teljesen díjmentesen elérhetővé. Aki tehát online filmeket akar ingyen nézni, most kiemelkedően gazdag kínálatból válogathat december 1. és január 6. között.
A Filmio közleménye szerint több mint húsz film most először érhető el ingyen a platformon. A friss és klasszikus alkotások között ott találjuk a teljes Hunyadi-sorozatot, a kultstátuszú Roncsfilmet, a népszerű Viszkist, valamint a generációk által ismert rajzfilmet, a Hugó, a vízilót is.
Tisztelgés a magyar filművészet nagy alakjai előtt és szórakozás az ünnepi időszakra
Az akció egyszerre tiszteleg a magyar filmművészet nagy alakjai előtt és kínál szórakozást az ünnepi időszakra. A Filmio ingyenes válogatásában helyet kaptak olyan legendás művészek alkotásai, mint a 100 éve született Makk Károly, Darvas Iván és Kállai Ferenc, illetve a 90 éve született Törőcsik Mari. A nézők többek között a Szerelem, a Ház a sziklák alatt vagy A tanú című filmet is megtekinthetik.
A platformon most ingyen nézhető több díjazott kortárs magyar film is: elérhető Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas alkotása, a Testről és lélekről, valamint Nemes Jeles László Oscar-díjas filmje, a Saul fia. Emellett olyan népszerű krimik és vígjátékok is ingyen streamelhetők, mint a Dögkeselyű, A Pogány Madonna, A tizedes meg a többiek, a Liliomfi vagy a Csapd le csacsi!.
Azok számára, akik dokumentumfilmeket keresnek online filmek ingyen kategóriában, szintén bő a választék: elérhető például az Aranycsapat és a Made in England: Powell és Pressburger filmjei is. A gyerekek számára olyan örök klasszikusok várják ingyen, mint a Szaffi, Az erdő kapitánya vagy a Macskafogó.
A kínálatban természetesen megtalálhatók újabb hazai sikerek is: ingyen nézhető a Toxikoma, a Most vagy soha és a Kojot négy lelke.
A Filmio akciója így az év végére a lehető legkedveltebb ajándékot kínálja: online filmek ingyen, széles kínálattal, klasszikusokkal és újdonságokkal, teljes öt héten át.