Orbán Viktor: A baloldal csődbe vitte a fővárost, az országot is csődbe vinné

Szerző: Gondola

2026. január 7. 05:05

Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlésén élesen bírálta Budapest jelenlegi, baloldali vezetését, amely szerinte csődbe vitte az ország leggazdagabb települését, és ha lehetőséget kapna rá, az egész országot is hasonló helyzetbe sodorná.

A kormányfő hangsúlyozta: Budapest problémái nem forráshiányból, hanem rossz városvezetésből fakadnak.

Beszédében kiemelte, hogy a Fidesz és a főváros kapcsolata meghatározó jelentőségű, mivel a budapesti Fidesz-szervezet a párt legnagyobb közössége. Úgy fogalmazott, erős budapesti jelenlét nélkül nem lett volna tartós Fidesz–KDNP-kormányzás, parlamenti többség és kétharmad sem. Emlékeztetett arra, hogy a Fidesz több főpolgármester- és kerületi választást is megnyert Budapesten, ami szerinte bizonyítja a főváros politikai jelentőségét.

Orbán Viktor részletesen beszélt az elmúlt 15 év budapesti fejlesztéseiről.

Elmondása szerint a kormány mintegy 3000 milliárd forintot fordított a főváros fejlesztésére, amelynek eredményeként parkok, sportlétesítmények, iskolák, egészségügyi intézmények újultak meg. Felidézte a nemzetközi sporteseményeket – vizes világbajnokságok, atlétikai világbajnokság, Bajnokok Ligája-mérkőzések –, valamint olyan nagy beruházásokat, mint a Városliget megújítása, a Kossuth tér rendezése és a budai Vár újjáépítése. Kiemelte azt is, hogy a Fidesz-kormány fejezte be a 4-es metrót, és részt vállalt a 3-as metró felújításában.

A miniszterelnök értékelése szerint Budapest tömegközlekedése ma Európa egyik legjobbja, ugyanakkor a jelenlegi városvezetés nem tud élni a kormány által biztosított lehetőségekkel.

Összegzése szerint az elmúlt másfél évtizedben „a kormány épített és alkotott, míg az ellenzék tiltakozott és akadályozott”.

Gazdasági adatokkal is alátámasztotta érvelését: elmondta, hogy Budapest egy főre jutó GDP-je 2010 és 2024 között 29 ezer dollárról 53 ezer dollárra nőtt, és 2024-ben meghaladta az EU-átlagot. Hangsúlyozta, hogy Budapest a helyi iparűzési adóbevételek több mint 40 százalékát termeli meg, miközben az ország lakosságának mindössze 17 százaléka él itt. Szerinte ez azt bizonyítja, hogy a Fidesz-kormány politikájából még azok is profitálnak, akik nem rájuk szavaznak.

Orbán Viktor Budapestet Európa egyik legbiztonságosabb városának nevezte, kiemelve, hogy nincs jelen iszlám radikalizmus, és a zsidó közösségek itt élvezik a legnagyobb biztonságot a kontinensen.

Ezzel szemben csalódottságát fejezte ki a jelenlegi városvezetés teljesítménye miatt, amely szerinte pénzügyi fegyelmezetlenséget, csődhelyzetet és működési zavarokat eredményezett. Kritikával illette az önkormányzati cégeknél kiosztott jutalmakat, valamint azt, hogy miközben alapvető szolgáltatások kerülnek veszélybe, politikai szimbólumok jelennek meg a városházán.

A miniszterelnök a Tisza Pártot is a baloldali városvezetés részének nevezte, és azzal vádolta, hogy asszisztált Budapest csődjéhez, valamint Brüsszelben támogatta a migrációs paktum felgyorsítását. Szerinte egy ilyen kormányzás következményeként a migráció újra megjelenne Budapest utcáin. Emellett bírálta az ellenzéki pártokat azért is, mert támogatták az Ukrajnának nyújtandó további pénzügyi és katonai támogatásokat.

Beszéde végén Orbán Viktor a Fidesz budapesti szervezetének megújulását és jelöltjeinek felkészültségét méltatta.

Kijelentette, hogy a pártnak esélye van Budapesten is győzni, és ígéretet tett arra, hogy nem lesz adóemelés, nem küldenek magyar pénzt Ukrajnába, és nem viszik a magyar fiatalokat külföldre katonai szolgálatra.