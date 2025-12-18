Orbán Viktor: Az EU történelmi hibát követ el, Ficóval beszélni fogok a Beneš-dekrétumokról

Szerző: Gondola

2025. december 18. 05:04

Orbán Viktor brüsszeli „doorstep” sajtótájékoztatóján élesen bírálta az Európai Unió több döntését, amelyeket történelmi hibának és a magyar érdekekkel ellentétesnek nevezett.

A magyar miniszterelnök kudarcnak és „butaságnak” tartja az orosz gáz EU-ból való kivezetését célzó RePower EU tervet, mondván:

a helyes irány a diverzifikáció lenne, nem pedig a legolcsóbb és legbőségesebb energiaforrásról való leválás.

Kijelentette, Magyarország – Szlovákiával együtt – bíróságon támadja meg a döntést, és nem támogat semmilyen energiaforrásról való leválást.

A miniszterelnök történelmi hibának nevezte azt is, hogy az EU megkerülte az egyhangúságot a befagyasztott orosz vagyonhoz kapcsolódó döntéseknél. Szerinte az erre használt jogalap nyílt jogsértés, amely veszélyes precedenst teremt, és lehetővé teszi a tagállamok megkerülését más ügyekben is. Orbán bejelentette:

vétózni fogja az Ukrajnának szánt közös uniós hitelt, és úgy véli, az orosz vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására gyakorlatilag hadüzenettel érne fel.

Ehelyett Donald Trump béketörekvéseinek támogatását sürgette, hangsúlyozva: „a háború drága, a béke olcsó”.

Orbán Viktor kitért a szlovákiai Benes-dekrétumok körüli botrányra is. Azt mondta, egyeztetni fog Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, mert a magyar jogfelfogásban elfogadhatatlan, hogy bizonyos kérdéseket ne lehessen megkérdőjelezni. Hangsúlyozta: nem a dekrétumok létezése a vita tárgya, hanem az, hogy helyes-e fenntartani őket, illetve lehet-e rajtuk változtatni, és jelezte, hogy a felvidéki magyarokkal már konzultált az ügyben.