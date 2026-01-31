Orbán Viktor: ne uszítsanak a tiszások a cigányok és a magyarok ellen

Szerző: MTI

2026. január 31. 14:25

Orbán Viktor elmondta: olyat még nem látott, és nem is lehet elfogadni, ami Gyöngyösön történt, hogy bűnözők, bandába szerveződve, egy párt megbízásából csináljanak balhét egy rendezvényen azért, hogy megfélemlítsék a fideszeseket. Hangsúlyozta: emberölés, rablás, lopás, kényszerítés, szexuális erőszak szerepel a Tisza Párt által odaküldött emberek bűnlajstromán, "némelyiknek több bűncselekmény van a rovásán, mint ahány éves".

Üzenjük meg a tiszásoknak, hogy ne uszítsák a cigányt a cigány ellen, és ne uszítsák a cigányokat a magyarok ellen, mert abból baj lesz - fogalmazott a Digitális Polgári Körök szombaton, Hatvanban tartott háborúellenes gyűlésén Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke.

Arra hívta fel hallgatóságát, hogy ne üljenek fel semmiféle provokációnak, hanem nyugodtan tekintsék át ezeket a nehéz kérdéseket és találják meg a közös válaszokat, mert "csak így őrizhetjük meg a békét Magyarországon".

Hozzátette: olyat még nem látott, és nem is lehet elfogadni, ami Gyöngyösön történt, hogy

bűnözők, bandába szerveződve, egy párt megbízásából csináljanak balhét egy rendezvényen

azért, hogy megfélemlítsék a fideszeseket.

Orbán Viktor hangsúlyozta: emberölés, rablás, lopás, kényszerítés, szexuális erőszak szerepel a Tisza Párt által odaküldött emberek bűnlajstromán,

"némelyiknek több bűncselekmény van a rovásán, mint ahány éves".

A miniszterelnök hangsúlyozta: folytatni kell azt a 2010-ben kötött együttműködést a cigánysággal, amelynek lényege, hogy ha polgárosodni akarnak, akkor munkával és tanulással tudják őket segíteni, a kérés csak annyi, hogy éljenek ezekkel, azaz dolgozzanak és iskolázzák gyerekeiket.

Olyan sorsotok lesz, amilyet választotok magatoknak, és amiét megdolgoztok - fogalmazott Orbán Viktor.

Borítókép: Hatvan, 2026. január 31. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnokban 2026. január 31-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán