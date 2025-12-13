Orbán Viktor: vége annak az illúziónak, hogy a jog érvényesül Brüsszelben

Szerző: MTI; Gondola

2025. december 13. 15:17

A korrupt brüsszeli szélsőség beletaposott a jogállamiságba: 300 milliárd eurót einstandolt Oroszországtól. Ezzel a kapitalizmus egyik alaptörvényét, a vagyonbiztonságot is szétzilálta.

Az egykori kommunista vagyonelkobzások emlékét idézi fel korrupt EU-vezetőség pénzügyi agressziója: a politikusi kompánia a magánbankoknak ad parancsot pénzbetétek befagyasztására.

A befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról szóló, Magyarországot kikerülő tervek mutatják, hogy "vége annak az illúziónak, hogy a jog uralma érvényesül Brüsszelben" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén Mohácson szombaton.

Ami történik, azzal az Európai Unióban becsukják és félrehajítják az alapító okiratokat - közölte és hangsúlyozta: "hadüzenet" a befagyasztott orosz vagyonhoz való "hozzápiszkálás".

Hozzátette, olyat még sosem látott, hogy 2-300 milliárd eurónyi pénz elvétele egy országtól ne váltott volna ki valamilyen válaszlépést.

Orbán Viktor hangsúlyozta, az európai vezetők azzal "etették" a saját polgáraikat évek óta, hogy Ukrajna és az ott zajló háború támogatása a végén egy fillérjükbe sem fog kerülni, most pedig be kellene vallaniuk, hogy ez nem így lesz, és nemzedékeknek kell állniuk ezeket a költségeket.

Ki fog törni a parasztgyalázat mindenhol Európában, és akik a háború mellett érveltek, mind meg fognak bukni. És akkor még olcsón megúszták, hogy belesodorták egy ilyen kalandba a saját nemzetüket - jelentette ki Orbán Viktor.

Kép: A magyar kormányfő - kormany.hu