Ahol a tudás gyökeret ver: Átadták Pencen a Jövőnk Kertje mintakertet

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. november 8. 15:37

Átadták a Jövőnk Kertje közösségi mintakertet Pencen. A kezdeményezés célja, hogy a helyi közösségek számára kézzelfogható példát mutasson a fenntartható, vegyszermentes és szezonális élelmiszertermelés lehetőségeire, valamint ösztönözze a rövid ellátási láncokhoz való csatlakozást.

Fenntarthatóság a kert végében

A Jövőnk Kertje projekt a LIFE Co-Clima - Részvételi tanulás a közösségi ellenállóképesség és a kistelepülések klímaváltozáshoz való alkalmazkodásának növelésére program részeként valósul meg, az Európai Unió LIFE programja és a Magyar Állam társfinanszírozásával.

A program keretében Püspökszilágyon és Pencen is létrejön egy-egy mintakert, amelyekben a résztvevők elsajátíthatják a hagyományos és innovatív mezőgazdasági technikák ötvözését - legyen szó talajtakaráson alapuló vízmegtartásról, természetes komposztálásról vagy vegyszermentes zöldségtermesztésről.

A cél, hogy a helyben megtermelt javakat a közétkeztetésben, illetve a helyi rendezvényeken is felhasználják, ezáltal is erősítve az önellátó, körkörös gazdálkodás szemléletét.

A jövő generációjának mutat példát a penci kert

A mintakert átadóján Kádár Ferenc, Penc kereszténydemokrata polgármestere hangsúlyozta: a kertben szerzett tapasztalatok mindannyiunk számára hasznos tudást jelentenek a jövőre nézve.

„Az idei év is rendkívül száraz volt, de a kert mégis gyönyörű termést hozott. Megtanultuk, hogy nem elég öntözni – fontos a megfelelő talajtakarás, a vízmegtartás és a növények védelme a hőség ellen. Ez a projekt arról szól, hogy ezt az új tudást megmutassuk a közösségnek, a családoknak, az iskoláknak, hogy a jövő generációja már ezzel a szemlélettel nőjön fel” - mondta a polgármester.

Kádár Ferenc kiemelte, hogy a létrehozott kert nem csupán a termesztés helyszíne, hanem közösségi tér is, ahol a helyiek együtt tanulhatják meg, miként lehet a talajt óvva, hulladékmentesen és felelősen gazdálkodni.

„A talaj a legnagyobb kincsünk”

Tordai Sándor, Püspökszilágy polgármestere, a LIFE Co-Clima projekt szakmai vezetője elmondta, a két település közös munkájának legnagyobb eredménye, hogy a vízmegtartáson és a talajvédelemre épülő gazdálkodás ma már kézzelfogható valóság.

„A víz megtartásának legtermészetesebb és leggazdaságosabb módja a talaj.

Ha van benne tápanyag és nedvesség, a talaj csodákra képes. Olyan gazdálkodást szeretnénk meghonosítani, amely a talajforgatás nélküli humuszpótlásra és a komposztálásra épül – és mindezt a lakosság számára is bemutatjuk” – hangsúlyozta a polgármester.

Tordai Sándor, a KDNP Pest vármegyei szervezetének elnökségi tagja hozzátette, hogy Püspökszilágyon hamarosan gyümölcs- és zöldségfeldolgozó egység is épül, hogy a megtermelt alapanyagok teljes egészében hasznosuljanak.

Egy országos példa születik

A projekt szakmai hátterét a MagosVölgy Ökológiai Gazdaság biztosítja, amely mentorként segíti az új mintakerteket. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) kutatásokkal és tanulmányokkal támogatja a programot, a Klímabarát Települések Szövetsége pedig gondoskodik arról, hogy a megszerzett tudás más települések számára is elérhetővé váljon.

A Jövőnk Kertje így nemcsak két falu közös eredménye, hanem egy országos jelentőségű jó gyakorlat, amely megmutatja, miként lehet a fenntarthatóságot, közösséget és önellátást egyaránt szolgáló rendszereket kialakítani.

A penci Jövőnk Kertje egy új fejezet kezdete a helyi közösségek klíma-alkalmazkodási törekvéseiben – ahol a jövő nemcsak a terményekben, hanem az együtt gondolkodó emberek közösségében is gyökeret ver.

Főkép: A penci Jövőnk Kertje közösségi mintakert átadója. Fotó: GK