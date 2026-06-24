A pimaszpolitika lejtőre fordulása

Szerző: Kiss Géza

2026. június 24. 08:06

A frusztráció a korábbinál is indulatosabb reakciót válthat ki a meghiúsulást nehezen viselő szereplőből. Lecsillapításához komoly szakértelem kell - kellene.

Az önkényuralom görcsös erőltetése kezd nevetségessé válni, ez pedig kiselejtezi a politikai életből az erőlködőt.

Az államelnök udvariassága fogytán van, immár találó kifejezéssel minősítette ellenlábasát. Azzal érvelt, hogy aki őt és az előző korszak más kinevezettjeit megkísérli eltávolítani,

sokkal pimaszabbul él vissza a szupertöbbségével, mint bárki más valaha is.

A pimaszpolitika jól látható jellegzetessége, hogy a végrehajtó hatalom feje az alkalmas, több éve jól teljesítő emberek helyett

saját bábjait

ültetné magas pozíciókba.

Ezzel a kommunizmus egykori kontraszelekciós rohamait hozná vissza.

A pimaszpolitikának természetesen több más jellegzetessége is mutatkozik.

Ezek egyike

az önimádat.

Pártjuk képviseletében legtöbbször ők szólalnak meg a nyilvánosság előtt, és káprázatos okosságukat próbálják csillogtatni, az ellenvéleményeket hisztériázással elfojtva.

Harsányan elutasítják a kritikát, ballépéseikért az előző kormányzatot okolják. A sajtót följelentésekkel (is) fenyegetik. A fenyegetés a pimaszpolitika fontos eleme. Ha utcán mondanak beszédet – például az államelnöki palota előtt -, és valaki hangoskodik, arra

ráküldik a rendőrt, mintha ők lennének az egységparancsnokok.

Hasznos lelkesültjeiket piedesztálra emelik, míg a másként gondolkodókat ellenségként,

újabban pedofilként

állítják be. Az enyhe barátságtalan lépésekre is bosszúállással reagálnak.

Pimaszpolitika mindig volt a történelemben. Van. És sajnos lesz is.

Az ókorban és a középkorban lenyakazások sora jellemezte. Korunkban az élet közvetlen kioltása nem jellemző, reméljük, nem kell hozzátenni: egyelőre…

Ám a pimaszpolitika gyakorlója egyre riasztóbb indulatokat, sőt

újabban ámokfutást

mutat. Fontos lenne, hogy saját párttársai ne hunyják be a szemüket, ha ilyen tüneteket látnak. Igaz, vigyázniuk kell, hiszen a túlzottan szenvedélyes reagálások következménye ellen ők sem védettek.

Mindamellett a pimaszpolitika törést szenvedett, s ez frusztrációs rohamot indított el.

Ez pedig a lejtő irányában tett fordulatot jelez.

Főképen: Vasalódeszkaszék: a pimaszpolitikai egyik szimbóluma.