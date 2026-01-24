Polgári alapelv: a gyermekvállalást támogatni kell

Szerző: MTI

2026. január 24. 05:05

Gulyás Gergely kiemelte, a gyermeket vállalók dönthetnek arról, hogy otthon maradnak a gyermekük hároméves koráig, vagy visszatérnek a munkaerőpiacra fél, egy vagy másfél éves kora után.

A polgári kormány alapelve mindig is az volt, hogy a gyermekvállalás fontos, és azt támogatni kell - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter péntek délután a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sajóörösön, a Kastély Liget Bölcsőde átadóján.

Koncz Zsófia megjegyezte: amellett, hogy az új bölcsődék segítséget jelentenek a családoknak, megélhetést tudnak biztosítani a helyieknek. Hozzátette, az ilyen intézmények létrehozása mindig jó hír a szülőknek, hiszen a családalapításra készülő fiatalok figyelik, mely településeken elérhető a szolgáltatás.

A politikus szerint a bölcsőde mindenhol sokkal többet jelent egy intézménynél, hiszen "ott szeretet és biztonság van".

Szabó Gábor független polgármester köszöntőjében

a bölcsőde népességmegtartó erejét

emelte ki. Hozzátette, a fejlesztéstől többek között azt reméli, hogy a lakosok még inkább büszkék lesznek a községre.

Bálint-Tamás Laura intézményvezető elmondta: a 14 férőhelyet biztosító sajóörösi bölcsőde célja, hogy

szeretetteljes, kiszámítható és szakmailag megalapozott környezetben

segítse a gyermekek harmonikus fejlődését.

Cmkép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond a Kastély Liget Bölcsőde átadásán a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sajóörösön 2026. január 23-án. MTI/Vajda János