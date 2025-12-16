Váratlanul elhunyt Rachael Carpani, a fiatal ausztrál filmsztár

Szerző: Gondola

2025. december 16. 12:33

Régóta viselt betegségekkel, tragikusan fiatalon elhunyt az NCIS és a McLeod lányai sztárja, Rachael Carpani ausztrál színésznő. Kamaszkora óta endometriózissal és adenomyosissal küzdött.

45 éves korában elhunyt Rachael Carpani, az ausztrál televízió ismert színésznője, akit leginkább a McLeod’s Daughters és a Home and Away sorozatokból ismerhetett a közönség. Családja közlése szerint, amit a The Guardian is lehozott , 2025. december 7-én, vasárnap hajnalban hunyt el, „váratlanul, de békésen”, egy hosszan tartó krónikus betegség után. Halálának pontos okát nem hozták nyilvánosságra.

Carpani áttörést jelentő szerepe a McLeod’s Daughters című sorozatban Jodi Fountain karaktere volt, amelyért két Logie-díjra jelölték, 2007-ben pedig Gold Logie-jelölést is kapott. Pályája elején kisebb szerepeket játszott az All Saints és a Home and Away sorozatokban, majd Hollywoodba költözött, ahol fokozatosan építette karrierjét. Szerepelt többek között az NCIS: Los Angeles, a The Glades, az Against the Wall című sorozatokban, valamint Ben Affleck oldalán a Finding the Way Back (2020) című filmben.

A hírnévvel járó nyomásról nyíltan beszélt: nem vágyott ismertségre, inkább magára a színészi munkára. Ausztráliába visszatérve 2024-ben újra csatlakozott a Home and Away stábjához Claudia Salini szerepében – ez lett utolsó munkája, amelyet saját bevallása szerint rendkívül élvezett.

Rachael Carpani nyíltan beszélt endometriózissal és adenomyosissal folytatott hosszú küzdelméről, amely már kamaszkorától kezdve súlyos fájdalmakkal járt, és csak a harmincas éveiben diagnosztizálták. Közösségi felületein rendszeresen felszólalt a nők egészségügyi ellátásának hiányosságai, valamint társadalmi ügyek – többek között a családon belüli erőszak, a #MeToo mozgalom, őslakos kérdések és a gázai háború – kapcsán is.

Kollégái és barátai megható üzenetekkel búcsúztak tőle, tehetségét, emberségét és életigenlő személyiségét hangsúlyozva. A család közlése szerint a temetés december 19-én zárt körben lesz, és a hozzátartozók a nyilvánosság tiszteletét kérik a gyász idején.