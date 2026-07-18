Rétvári Bence: a KDNP-nek újra meg kell szólítania a keresztény értékrendű szavazókat

Szerző: Gondola

2026. július 18. 12:56

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a Hír TV "Péntek 18" című műsorában a párt jövőjéről, a kormányoldal politikai stratégiájáról, valamint a Tisza Párttal kapcsolatos kritikáiról beszélt.

A politikus szerint a KDNP előtt álló legfontosabb feladat, hogy ismét megszólítsa azokat a választókat, akik értékrendjük alapján közel állnak a kereszténydemokráciához, de az elmúlt választáson más politikai erőt támogattak.

Rétvári hangsúlyozta: a KDNP célja nem önmagában a párt megerősítése, hanem az egész nemzeti oldal támogatottságának növelése.

Úgy fogalmazott, sok olyan választó van, aki a család, a nemzet, a keresztény hit, valamint az élet elejével és végével kapcsolatos etikai kérdésekben hasonlóan gondolkodik, mint a KDNP, mégis a Tisza Pártra szavazott.

Ezeknek az embereknek a megszólítását nevezte a KDNP „missziójának”.

A frakcióvezető arról is beszélt, hogy a párt jövőjéről készülő vitairatot a teljes, mintegy hatezer fős tagsággal kívánják megvitatni. A konzultáció célja annak áttekintése, hogy mely területeken szükséges változtatni, és hogyan lehet láthatóbbá tenni a KDNP által képviselt értékrendet. Rétvári emlékeztetett arra, hogy a párt immár 82 éves múltra tekint vissza, ezért szerinte a hagyományokra építve kell korszerű politikai karaktert kialakítania. Példaként említette, hogy a KDNP az elmúlt időszakban kiállt a szívhangrendelet, valamint a természetes családmodell mellett.

A beszélgetés jelentős részében a frakcióvezető Magyar Péter parlamenti szereplését is bírálta.

Véleménye szerint a miniszterelnök továbbra is kampányüzemmódban politizál, és az Országgyűlésben elsősorban a Fidesz–KDNP támadására összpontosít, nem pedig a kormány munkájának ismertetésére.

Rétvári ismertette, hogy Magyar Péter egy keddi parlamenti felszólalásában összesen 52 percet beszélt, amelyből 46 percet a Fidesz–KDNP bírálatára fordított, míg a kormányzás kérdéseiről csupán hat percben szólt. Szerinte ez ellentétes a parlamenti viták eredeti céljával, amely a kormány tevékenységének bemutatása és megvitatása lenne.

A frakcióvezető kifogásolta a parlamenti vita szabályait is, mondván: miközben a miniszterelnök időkorlát nélkül szólalhat fel, az ellenzéki képviselőknek – jelen esetben a Fidesz–KDNP frakcióinak – legfeljebb nyolc perc áll rendelkezésükre a reagálásra. Álláspontja szerint ez nem teszi lehetővé az érdemi vitát, különösen akkor, ha a kormányfő hosszú időn keresztül bírálja politikai ellenfeleit.

Rétvári kitért egy keddi parlamenti incidensre is. Felidézte, hogy Magyar Péter a nap elején még bírálta a Fidesz–KDNP korábbi kivonulását az ülésteremből, később azonban saját képviselőit vezényelte ki a plenáris ülésről. A frakcióvezető ezt kettős mérceként értékelte.

A köztársasági elnök személyével kapcsolatban Rétvári védelmébe vette Sulyok Tamást. Azt mondta, hogy az államfő higgadtan és méltósággal viseli az őt érő politikai támadásokat, amelyek nem méltók a közélethez.

Úgy vélte, a köztársasági elnök eltávolítására irányuló politikai törekvések azt az üzenetet közvetítik, hogy a Tisza Párt minden olyan közjogi szereplőt el kíván távolítani, aki nem felel meg politikai elképzeléseinek.

Ennek kapcsán példaként említett egy székesfehérvári iskolaigazgatót is, akinek korábban széles körű szakmai és politikai támogatottsága volt, mégsem maradhat tisztségében. Rétvári szerint az ilyen ügyek azt mutatják, hogy egyre inkább az önkényes döntéshozatal válik jellemzővé.

Élesen bírálta az új állami "vagyonvédelmi" hivatalt is, amelyet „új ÁVH”-ként emlegetett. Állítása szerint az intézmény rendkívül széles adatgyűjtési jogosítványokkal rendelkezik majd: hozzáférhet magánszemélyek és vállalkozások pénzügyi, illetve üzleti adataihoz, amennyiben azok korábban valamilyen állami támogatásban részesültek.

Rétvári szerint különösen aggályos, hogy a hivatal a saját intézkedései elleni panaszokat is maga bírálhatja el, ami szerinte nem biztosít megfelelő jogorvoslati garanciákat.

A politikus végül a Tisza Párt népszerűségéről is beszélt. Úgy fogalmazott: a párt azért engedhet meg magának egyre merészebb ígéreteket, mert jelenleg jelentős társadalmi támogatottságot élvez. Véleménye szerint azonban az első komoly próbatételt a költségvetés benyújtása és elfogadása jelenti majd, amikor a választók szembesülhetnek azzal, hogy a kampányígéretek közül mennyi valósítható meg. Rétvári szerint ekkor sokak számára világossá válhat, hogy a remélt életszínvonal-emelkedés nem következik be olyan mértékben, ahogyan azt korábban várták.