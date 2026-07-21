Rétvári Bence: A mindent uralni akaró önkényes gondolkodás fiaskójába futott bele a Tisza Párt

Szerző: kdnp.hu

2026. július 21. 18:36

Vergődés lett a köztársasági elnök erőszakos menesztéséből. Polgár Judit nemet mondott a felkérésre, így már nevetségessé válik, aki vállalja a báb szerepét az elnöki székben.

A köztársasági elnöki jelölés és annak Polgár Judit általi visszautasítása az első komoly politikai kudarca a Tisza-kormánynak. Ez Magyar Péter saját politikai kudarca, ami annak az eredménye, hogy

nem tud magán uralkodni,

nem kíváncsi mások véleményére – emelte ki a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva kedden a KDNP frakcióvezetője. Rétvári Bence úgy fogalmazott: Polgár Judit

csak úgy tudott tizenötmillió magyar Polgár Juditja maradni, ha visszautasítja Magyar Péter kérését,

mert ha elfogadja, onnantól kezdve megosztóvá válik, mert a legmegosztóbb politikus ma a miniszterelnök.

Valóban indokolt visszaemlékezni büszkeséggel azokra az emberekre, akik kiálltak Magyarország szabadságáért és Magyarország függetlenségéért, és az életüket is kockáztatták azért, hogy megőrizzék ezt az országot, a keresztény Magyarországot. Mi ezt úgy hívjuk, hogy szuverenitás. Úgy gondoljuk, ez a legnagyobb kincsünk, amit őriznünk kell nekünk, mint közösségnek, mint magyaroknak. Ezért is vagyunk büszkék a nándorfehérvári hősökre – mondta el a frakcióvezető. Emlékeztetett ugyanakkor:

a Tisza-kormány idején az új közmédia első lépése a déli harangszó eltörlése volt,

aztán a tömeges tiltakozás miatt visszaállították.

A Fidesz-KDNP távolmaradása az ideiglenes köztársasági elnök napirend előtti felszólalásáról nem Forsthoffer Ágnes személyének szólt, hiszen ő azon Tiszás politikusok közé tartozik, akik megpróbálnak egy normális hangnemet megteremteni az Országgyűlésben – közölte Rétvári Bence. Hangsúlyozta, a távolmaradás annak az eljárásnak szólt, amivel

Európában példátlanul, erőszakkal eltávolították a köztársasági elnököt.

Ezért ami ezután következik, abban nem vesznek részt, sem a jelölési folyamatban, sem a szavazásban, semmiben, ami legitimálná azt.

A köztársasági elnöki jelölés és annak Polgár Judit általi visszautasítása az első komoly politikai kudarca a Tisza-kormánynak – jelentette ki a kereszténydemokrata politikus, hozzáfűzve, mítosztalanítódik a miniszterelnök személye is.

Ez egy olyan óriási politikai kudarc, amit nem tud másra fogni,

sem a Fideszre, sem a KDNP-re, sem a közmédiára, sem a propagandára. Az a saját politikai kudarca, ami annak az eredménye, hogy valaki indulatból hoz döntéseket, nem tud magán uralkodni, nem tud valódi konzultációt folytatni, nem kíváncsi igazából mások véleményére, önmagában akarja eldönteni a kérdéseket, és

mindent uralni akar.

A mindent uralni akaró önkényes gondolkodás fiaskójába futott bele a Tisza Párt – fejtette ki Rétvári Bence.

Megjegyezte, hétfőn „egy kicsit sikerült megteremteni a nemzeti minimumot”, akkor, amikor Magyar Péter kiment az ülésteremből, a Fidesz-KDNP frakciók több kormányzati választ is elfogadtak az interpellációknál és kérdéseknél. „Ehhez nem volt semmi másra szükség, csak az, hogy Ön kimenjen a teremből, és szakmai válaszokat kapjunk.” Mert amikor a miniszterelnök bent van, „akkor mindenki úgy érzi a saját politikusai közül, hogy folyamatos konfliktusban kell lenni, és az a politizálás, hogy valaki az ellenzéket támadja”.

retvari

Polgár Judit csak úgy tudott tizenötmillió magyar Polgár Juditja maradni, ha visszautasítja Magyar Péter kérését, mert ha elfogadja, onnantól kezdve megosztóvá válik, mert a legmegosztóbb politikus ma a miniszterelnök – állapította meg a frakcióvezető. Felvetette: ha ennyire fontos lenne az egység Magyar Péter számára, akkor

miért tiltotta le a tusnádi vitákról Kapitány Istvánt,

Tarr Zoltánt, Lannert Juditot, Bóna Szabolcsot, Kármán Andrást, Bujdosó Andrást és Velkey Györgyöt, akiket meghívtak oda, de mégsem mehetnek el vitatkozni, mert a miniszterelnök nem engedte nekik.

Címkép: kdnp.hu Fotó: MTI/Bruzák Noémi