Rétvári Bence: kizárólag Orbán Viktor képes arra, hogy Magyarországot kívül tartsa az orosz–ukrán háborún

Szerző: Gondola

2026. január 6. 14:07

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) alelnöke volt kedden reggel az Igazság órája című online műsor vendége. Elmondta: kizárólag Orbán Viktor képes arra, hogy Magyarországot kívül tartsa az orosz–ukrán háborún.

A kereszténydemokrata államtitkár szerint a nyugat-európai vezetők fokozatosan egyre mélyebben vonták be országaikat a konfliktusba fegyverszállításokkal és katonai lépésekkel, miközben az Európai Unió szerepvállalása évről évre radikálisabbá vált. Magyarország ezzel szemben következetesen a háború eszkalációjának megállítását és a békét képviseli.

Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy az eddigi háborúpárti intézkedések nem hozták el a békét, viszont súlyosan rontották az európai gazdaság helyzetét. Szerinte az uniós vezetők nem fordítanak elég figyelmet a béketárgyalásokra, és nem hajlandók párbeszédet folytatni Oroszországgal. Úgy véli, Orbán Viktor – néhány más európai vezetővel együtt – azon kevesek közé tartozik, akik mindkét féllel szóba állnak és valódi békét szorgalmaznak.

Az államtitkár kitért Orbán Viktor nemzetközi megítélésére is, kiemelve a miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatóját, amely szerinte rendkívüli nemzetközi figyelmet kapott, és egy jövőképpel rendelkező, átfogó gondolkodású vezetőt mutatott be.

Rétvári az oktatáspolitikáról szólva elmondta, hogy a pedagógusbérek 2010 óta jelentősen emelkedtek, és jelenleg meghaladják a 900 ezer forintot. Kiemelte, hogy a kormány intézkedéseinek középpontjában a gyermekek állnak, különös figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű térségekben és hiányszakmákban dolgozó pedagógusokra.

Végezetül élesen bírálta Magyar Pétert és a Tisza Pártot, akiket háborúpártinak nevezett, és azzal vádolt, hogy a brüsszeli politikát képviselik önálló elképzelések nélkül. Szerinte a párt körül a 2010 előtti politikai elit szereplői tűnnek fel, akik a korábbi politikai irányvonal visszatérésében reménykednek.