Semjén Zsolt: Mi nem lehetünk a háború oldalán!

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. december 11. 17:08

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes újabb videóüzenetet tett közzé közösségi oldalán, amelyben a háború kérdését nevezte a jelenlegi időszak legfontosabb ügyének. A KDNP elnöke a párt országos választmányának az ülésén osztotta meg gondolatait, melyben hangsúlyozta, hogy Magyarország álláspontja ebben a kérdésben – csakúgy, mint a migráció kapcsán – kezdettől fogva következetes és igazolást nyer.

„Legeslegfontosabb a háborúnak a kérdése. És ebben megint a helyzet az, hogy ugyanaz az igazság benne, mint a migráció tekintetében. Nekünk volt igazunk, és nyilvánvalóvá vált, hogy igazunk van”

– fogalmazott Semjén, hozzátéve, hogy a magyar kormány álláspontját a kezdetekben nem fogadták egyöntetűen, és az „nem volt olyan egyszerű dolog az elején, mint ahogy most látszik”.

A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a videóban vallási utalással is megerősítette a békepárti álláspontot:

„A végső dolog az volt, amit az Úr Jézus mondott, hogy boldogok a békességre igyekvők, mert Isten fiainak fogják hívni. Tehát következésképpen bármi történik, mi nem lehetünk a háború oldalán.”

Főkép fotó montázs: MTI/KDNP