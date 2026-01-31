Soltész Miklós: a béke reményének át kell hatnia szívünket és tetteinket

Szerző: MTI

Soltész Miklós az egykori katolikus iskola mintegy 125 millió forint állami támogatásból és adományokból megújult tornatermének átadási ünnepségén azt mondta: "az első és második világháború idején a világ nem értette meg, hogy az egyik legnagyobb kincs a békesség, a béke, amit a kereszténység közvetít a legnagyobb erővel és mértékkel".

A béke reményének most még inkább át kell hatnia gondolatainkat, szívünket és tetteinket - jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken a Bács-Kiskun vármegyei Kunszentmiklóson.

Ezért fontosak a közösségek, a dicsőítő zenekarok, az egyházi vezetők, akik Krisztus tanításának közvetítői, és ezért fontosak a közösségi helyiségek is, amelyeket megújítani, építeni azonban csak békében lehet - hangoztatta.

Felidézte, hogy Kunszentmiklóson az elmúlt időszakban számos épület újulhatott meg, köztük a református templom és a lelkészi parókia, a katolikus templom és plébánia, de bővült a református iskola és új óvoda is épült.

"Tudom, hogy szeretnék a régi iskolaépületet is felújítani, amelyik még a millennium évében épült, mi azonban csak akkor tudunk erre ígéretet tenni, ha béke és békesség marad, mert akkor lesz rá erőnk" - tette hozzá.

Kovács Ernő, Bács-Kiskun vármegyei főispán arról beszélt, hogy Jávorka Lajos plébános és a közösség gondolata, terve az összefogásnak és a számos támogatásnak köszönhetően valósulhatott meg. Reményét fejezte ki, hogy az új vasútvonal új lehetőséget teremt a település életében, hiszen az ingázók útját jelentősen lerövidíti majd.

Salacz László, a térség fideszes országgyűlési képviselője felidézte, 2020-ban az volt a helyi közösség nagy álma, hogy megújulva az egykori katolikus iskola és a tornaterem - a korábbi évtizedekhez hasonlóan - a település közösségi életét szolgálja. Ez azonban szertefoszlani látszott, először a járvány, majd a háborús viszonyok miatt.

A helyi katolikus egyházközösség tagjai azonban Jávorka Lajos plébános vezetésével később elkezdték a tervet részenként megvalósítani: először a tornaterem, régi nevén torna- és kultúrterem felújításába kezdtek.

Jávorka Lajos plébános arról beszélt, hogy a tornaterem telkén álló főépületet,

az egykori Katolikus Polgári Iskolát - a "Kollégiumot" - Schuszter Konstantin váci püspök építtette még 1896-ban.

Elmondta: az iskolát is szeretnék megmenteni és új funkcióval megtölteni, de egyelőre a tornaterem felújítását valósították meg, amely még 1929-ben Klebelsberg Kunó segítségével épült a környék katolikus diákjai számára színház- és tornateremként.

A termet még nagyjából 12 éve is használták városi sportkörök, akkor azonban egy komoly beázás és rongálás miatt le kellett zárni - idézte fel.

Hangsúlyozta, hogy a kunszentmiklósi katolikus közösség tulajdonában lévő tornatermet és az ahhoz kapcsolódó helyiségeket

az elmúlt másfél évben igazi közösségi házzá alakították.

Kulturális, játékos és közösségépítő programokat rendeznek itt minden korosztály számára, de szívesen adnak otthont a náluk táborozó egyházi közösségeknek is. Ugyanakkor megőrzik a tornaterem funkciót is, hiszen újra helyet adnak a birkózóknak, tornászoknak és tánccsoportoknak. Ily módon a közösségi házuk nyitva áll a város közösségei előtt is - tette hozzá.

Jávorka Lajos elmondta: a Miniszterelnökség, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő 2024-ben és 2025-ben összesen 99 millió forint támogatást nyújtott a rekonstrukcióhoz, amelyhez komoly összefogással sikerült további 20 millió forintot gyűjteni, de a munkálatok során több millió forint társadalmi munka is megvalósult, amely jelentősen csökkentette a költségeket.

Az első ütemben az állagmegóvást követően használhatóvá tették a tornatermet és két kisebb termet, majd a második és a harmadik ütemben megépültek az öltözők, a vizesblokk, egy újabb közösségi terem, elkészült a szigetelés, a fűtés és a külső festés - sorolta.

