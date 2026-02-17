Soltész Miklós: a 13 hazai nemzetiség békességben él együtt

Szerző: Gondola

2026. február 17. 08:06

Soltész Miklós nemzetpolitikai államtitkár szerint az áprilisi országgyűlési választás a nemzetiségek parlamenti jelenléte szempontjából is kiemelt jelentőségű.

A tét az eddigi eredmények megőrzése és új célok kijelölése, különösen annak folytatása, hogy a magyarországi németek teljes jogú képviselővel legyenek jelen az Országgyűlésben.

Az államtitkár hangsúlyozta: 2010 óta hatszorosára nőtt a nemzetiségek támogatása. A német nemzetiségi oktatásra 2024-ben 134 milliárd forint jutott, jelentős iskolafejlesztésekkel és kulturális beruházásokkal.

Kiemelte, hogy a 13 hazai nemzetiség békességben él együtt, és a fejlesztések folytatásának feltétele a stabilitás és a béke megőrzése.

Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló a bolgár közösség elmúlt tíz évét történelmi jelentőségűnek nevezte, kiemelve az új bolgár székház megépítését, valamint a közelgő egyházi és kulturális fejlesztéseket.

Gallai Gergely, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának nemzetiségi listáját vezető országgyűlési képviselőjelölt szerint az elmúlt évtized együttműködése biztonságos környezetet teremtett a nemzetiségek számára. A német közösség 2026-ban is jelentős támogatásra számíthat, miközben hosszabb távú cél egy országos székház létrehozása és a nemzetiségi oktatás további erősítése.