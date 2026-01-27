Soltész Miklós: több mint 100 milliárd forinttal segítette eddig hazánk Ukrajnát

Szerző: Gondola

2026. január 27. 08:06

A háború kitörése óta Magyarország több mint 100 milliárd forint humanitárius segítséget nyújtott Ukrajnának - jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton Sátoraljaújhelyen, a Kárpát-medencei óvópedagógusok és tanítók találkozóján.

Soltész Miklós úgy fogalmazott, négy évvel ezelőtt arról döntöttek, hogy minden segítséget megadnak, amelyből

a Kárpátalján élő magyarok mellett mások is részesülnek, azok, akik bajban vannak.

Az államtitkár közölte, Magyarország katonát és fegyvert soha nem fog küldeni. Az eddigi humanitárius támogatást leginkább ukrán emberek gyógyításra, élelmiszerre és gyógyszeres segítségre fordították - tette hozzá.

Kiemelte, egy történelmi konfliktust nem lehet fegyverekkel véglegesen eldönteni, mert abból

sosem sül ki jó, és évtizedekig nyomort, pusztítást hagy.

Soltész Miklós köszönetet mondott a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban jelenlévő felvidéki és kárpátaljai óvoda- és iskolapedagógusoknak a magyarság határokon túl történő megmaradásának segítéséért.

Hozzátette, míg a Kárpátalján dolgozó pedagógusoknak az országban zajló háború nehézségeivel kell szembesülniük, addig a felvidéki magyarokat az utóbbi hetekben

egy méltatlan és érthetetlen törvény, a Benes-dekrétumoknak a megerősítése érte.

Az államtitkár köszönetét fejezte ki nekik azért, hogy "küzdenek a magyarságért, küzdenek a fiatalokért, saját családjukért és a keresztény hitért".

A politikus emlékeztetett, a Rákóczi Szövetség táborában évek óta segítik a határon túli magyar tanárokat és fiatalokat, a háború kitörése óta azonban többször láttak vendégül a harcokkal sújtott belső Ukrajnából érkezőket is.

Soltész Miklós kérdésre válaszolva elmondta, kézzel fogható eredményei vannak a magyar iskola választását ösztönző programoknak is a határokon túl, az óvoda- és iskolaépítéseknek, felújításoknak és bővítéseknek köszönhetően egyre többen választják a magyar oktatást.

Hozzátette, tapasztalható az is, hogy sokszor

a nem magyar ajkú helyi többségi társadalom is a magyar intézménybe íratja gyermekét, mert értékelik azt a minőséget, amit ott kapnak.

A Rákóczi Szövetség négy hétvégén át mintegy 600 külhoni óvónőt és tanítót lát vendégül sátoraljaújhelyi táborában. Az első két turnusban Felvidékről és Kárpátaljáról érkeznek pedagógusok, a másodikban pedig Erdélyből és Partiumból. A táborban a pedagógusok a szakmai előadások mellett kulturális programokon és kirándulásokon is részt vesznek.

