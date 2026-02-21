Sulyok Tamás és XIV. Leó pápa a békéről tárgyalt - Semjén Zsolt is elkísérte az államfőt a vatikáni egyeztetésre

Szerző: Gerzsenyi Krisztián/MTI

2026. február 21. 15:38

A béke melletti elköteleződésről és a keresztény értékek védelméről tárgyalt vatikáni látogatása során Sulyok Tamás köztársasági elnök. A magyar államfőt szombaton magánkihallgatáson fogadta XIV. Leó pápa, a négyszemközti találkozó több mint fél órán át tartott. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is elkísérte az államfőt.

A Sándor-palota közlése szerint az egyeztetés központi témája a béke kérdése volt.

Az államfő ismételten megerősítette Magyarország elkötelezettségét a béke mellett, valamint hangsúlyozta a keresztény értékek védelmének fontosságát.

A találkozón – a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával egyeztetve – meghívta a Szentatyát magyarországi látogatásra.

Az audiencia végén az államfő delegációja is csatlakozott, amelynek tagja volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. A KDNP elnöke közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a találkozót a „béke oldalán” álló egyeztetésként jellemezte.

Sulyok Tamás ajándékként egy Madonna-szobrot adott át az egyházfőnek: a herendi porcelánból készült alkotás a Magyar Nemzeti Galériában őrzött, 15. századi Toporci Madonna hű mása. Ez volt a második alkalom, hogy a magyar államfő személyesen találkozott a pápával; tavaly májusban a beiktatáson is részt vett a Vatikánban.

A köztársasági elnök ezt követően a Szentszéki Államtitkárságon folytatta tárgyalásait Pietro Parolin bíborossal. A megbeszélésen jelen volt az államközi kapcsolatokért felelős államtitkár-helyettes, Mihaiţa Blaj is. A Szentszék közleménye szerint a felek méltatták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, valamint a katolikus egyház szerepét a szociális területeken. Kiemelt figyelmet kapott a család központi szerepe és a világ leginkább veszélyeztetett keresztény közösségeinek védelme.

A tárgyalások során véleményt cseréltek az aktuális nemzetközi helyzetről, különösen a konfliktusövezetekről, és hangsúlyozták: egyre erőteljesebb elkötelezettségre van szükség a béke előmozdítása érdekében. A Sándor-palota tájékoztatása szerint Parolin bíboros elismeréssel szólt Magyarország erőfeszítéseiről az üldözött keresztények támogatásában, és áttekintették a magyarországi katolikus intézményrendszer helyzetét is.

Az államfő programja szombat délután a Szuverén Máltai Lovagrend római központjában folytatódik, ahol a rend nagymestere, John Dunlop fogadja. Vasárnap Sulyok Tamást a római magyar közösség templomában, a vértanú Szent Istvánról elnevezett bazilikában várják, ahol magyar nyelvű szentmisét mutatnak be.