Szebellédi Zoltán: A Kereszténydemokrata Néppártnak nem csak több mint nyolcvan éves múltja van, hanem szükségszerű jövője is

Szerző: Gondola

2026. január 6. 08:05

Ünnepi ülést tartott a KDNP Újkígyós Városi Szervezete fennállásának 35. évfordulója alkalmából, amelyen Szebellédi Zoltán polgármester számvető és buzdító beszédet mondott.

Amint azt Szebellédi Zoltán, Újkígyós kereszténydemokrata polgármesterétől, a Békés Megyei Önkormányzat alelnökétől megtudhattuk , a jubileumi rendezvény méltó, ünnepélyes keretek között zajlott. A résztvevők az esemény elején közösen elénekelték a Himnuszt, a záráskor pedig a Szózatot. A Himnuszt követően közös imádságban emlékeztek meg és búcsúztak vitéz Csonka Pétertől, aki a Gazdakör elnökeként negyedszázadon át szolgálta a helyi közösséget.

Az ünnepi alkalom rangját emelte, hogy számos országos, vármegyei és helyi közéleti szereplő fogadta el a meghívást. Jelen volt dr. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke, dr. Takács Árpád, a FIDESZ–KDNP választókerületi elnöke, Bálint József KDNP vármegyei elnök és a vármegyei választmány tagjai, valamint Halmay Gábor, az IKSZ országos elnöke. Részt vettek továbbá a KDNP tagsággal rendelkező vármegyei polgármesterek, a helyi FIDESZ vezetése és tagsága, a Gazdakör, valamint a rendszerváltás meghatározó pártjainak – MDF, FKGP – helyi képviselői is. Ez a széles körű jelenlét jól tükrözte a jobboldali együttműködés és a közös történelmi gyökerek fontosságát.

A köszöntők sorát Bálint József és Halmay Gábor nyitotta meg, majd dr. Latorcai Csaba ünnepi beszédében a kereszténydemokrácia értékeiről, történelmi felelősségéről és aktuális kihívásairól szólt. Harangozó Imre és Bozó József a rendszerváltás időszakát idézték fel, hangsúlyozva az MDF és az FKGP szerepét helyi és országos szinten, míg Takács Árpád a FIDESZ–KDNP jelenlegi feladataira, felelősségére és politikai küldetésére irányította a figyelmet. Az ünnepség egyik örömteli mozzanata volt egy új tag köszöntése is. A rendezvény végén az újkígyósi KDNP valamennyi tagja emléklapot kapott a közösségért végzett munkája elismeréseként.



Szebellédi Zoltán, Újkígyós kereszténydemokrata polgármestere (b) és Latorcai Csaba államtitkár, a párt ügyvezető alelnöke (j) Szebellédi Zoltán, Újkígyós kereszténydemokrata polgármestere (b) és Latorcai Csaba államtitkár, a párt ügyvezető alelnöke (j)

Szebellédi Zoltán beszédében kiemelte: bár a 35 év nem „kerek” évforduló, mégis egy emberöltőnyi időszak, amely indokolttá teszi a megállást, az önvizsgálatot és a gyökerekhez való visszatérést.

Felidézte az 1990-es évek elejének pezsgő időszakát, a helyi egyházi és közéleti élet újraindulását, valamint a KDNP megalakulását Újkígyóson, amely természetes közössége lett a hitüket gyakorló, a közélet iránt felelősséget érző embereknek.

Az ünnepi szónok részletesen megemlékezett az alapítókról és az elmúlt évtizedek meghatározó kereszténydemokrata személyiségeiről, akik vezetőként, önkormányzati képviselőként vagy elkötelezett tagként szolgálták a pártot és a települést. Kiemelte a KDNP helyi és megyei szerepvállalását, az önkormányzati munkában elért eredményeket, valamint azt az időszakot is, amikor kereszténydemokrata polgármestere volt Újkígyósnak.

A visszatekintés hangsúlyozta a jobboldali összefogás jelentőségét:

a KDNP Újkígyóson a rendszerváltás óta mindig kereste és építette az együttműködést az MDF-fel, az FKGP-vel, később a FIDESZ-szel és a Gazdakörrel.

Fontos feladatnak nevezte az ifjúsági munkát is, amelynek eredménye az Ifjúsági Kereszténydemokrata Unió (IKU) létrehozása és a fiatalok bevonása a kereszténydemokrata közéletbe.

A beszéd külön hangsúlyt fektetett arra, hogy a KDNP nem projektalapú, hanem világnézeti párt, amely számára alapvető az egyház társadalmi tanítására épülő erkölcsi mérce. Ugyanakkor a keresztény értékalapúság mellett mindig jelen volt a gyakorlati gondolkodás és a közösség szolgálata is.

Ennek példáiként hangzottak el a jótékonysági kezdeményezések, emlékmű- és keresztállítások, valamint a polgármesteri időszak innovatív szociális, családpolitikai és kulturális programjai, amelyek országos figyelmet is kiváltottak.

A záró gondolatok a jelen és a jövő kihívásaira irányították a figyelmet. A felszólaló hangsúlyozta:

bár sokan elfordulnak a politikától, a tisztességes, értékalapú közéleti szerepvállalás nélkülözhetetlen a közjó szolgálatához.

Az egyház társadalmi tanítására hivatkozva arra buzdított, hogy a kereszténydemokraták hittel, következetességgel és bátorsággal vállalják küldetésüket, mert a KDNP nemcsak múltjában, hanem jövőjében is szükséges és nélkülözhetetlen.