Szovjet... pardon: Európai Unió

Szerző: Molnár Pál

2026. január 6. 16:09

A brüsszeli székház immár megszégyeníti az egykori szovjet Kremlt. Eddig csak korrupcióban múlták felül a valamikori elvtársakat, most már a nyílt diktatúra alkalmazában is megverték a brezsnyevi érát: közelítenek Sztálinhoz.

Az Európai Unió szankciókkal sújtott egy Belgiumban élő svájci állampolgárt, Jacques Baud korábbi svájci vezérkari tisztet és hírszerzési szakembert. A szankciókat azért vetette ki Brüsszel, mert károsnak tartja a Baud által hangoztatott nézeteket az orosz–ukrán háborúról. A férfi bankszámláit befagyasztották, szabad mozgását ellehetetlenítették – számolt be a német Die Welt. Kövesdi Károly Európa-érmes újságírót kérdezte a Gondola.

- Szerkesztő úr, amikor az egykori Szovjetunió szövetséges államában éltünk, akkor éreztük: óvatosan fogalmazzunk, nehogy másnap reggel megálljon házunk előtt egy fekete autó. Miért érezzük most előzetes rejtett üzenetnek azt, hogy annak idején az európai közösséget is uniónak nevezték el?

A fekete autó analógiája nagyon érzékletes. Fekete autókra azonban napjainkban már nincs szükség, hiszen elég, ha valakinek zárolják a számláját, lekapcsolják a telefonját, törlik a profilját, letiltják minden téren. Az ellehetetlenítésre már nem kell börtönbe zárni az illetőt, megteszi a karantén, ami ugyanúgy elveszi az ember életterét, akár ha magánzárkában csücsülne. Nem véletlenül vágta az EU képébe Vance amerikai alelnök, hogy bár

Európa veszélyes útra tévedt, hiszen mindenben lemarad, a legveszélyesebb mégis az, hogy az önmaga ellensége lett.

A cenzúra alkalmazása, a szólás- és gyülekezési szabadság korlátozása békeidőben és demokráciában megengedhetetlen. De ki beszél ma már demokráciáról? Jogállamról, európai értékekről? Ezeket csak akkor suhogtatják, ha valakit fenyíteni akarnak. Nincs itt semmi látnivaló, ránktelepedett a brüsszeli diktatúra.

- Roger Köppel svájci újságíró rögzíti: az Európai Unió szankciókkal sújtott egy svájci állampolgárt – nem fegyverkereskedelemért, nem kémkedésért, nem terrorcselekményekért, hanem azért, mert kritizálta az Ukrajnáról szóló hivatalos narratívát. Az EU-t irányító figurák miért és hogyan váltak érdekeltté abban, hogy az Ukrajna-ügyet szent tehénné alakítsák?

Amióta – a megkérdezésünk nélkül – beszálltak a háborús vállalkozásba,

Ukrajna lett a szent tehenük.

Valamivel meg kell magyarázni a pórnépnek, hogy ez Európa egyetlen lehetősége. Természetesen minden ez alá van rendelve: zöldprogram, mezőgazdaság és ipar tönkre tétele, talán még a migránsok beözönöltetése is. Bár utóbbit nehéz megmagyarázni. Ahhoz meg óriási fantázia kell, hogy például elhitessék a németekkel, hogy a besorozott, majd háborúba masíroztatott

német ifjúság helyett az afgánok és az eritreaiak fogják védeni a negyedik birodalmat.

Ugye, milyen életszerű?

- Az EU indoklása szerint orosz propagandát terjeszt, ezért sújtották szankciókkal – mindezt anélkül, hogy bármiféle bírósági eljárás, bizonyítás vagy jogorvoslat lehetősége felmerült volna a döntéssel kapcsolatban. Nagyon érdekes, hogy bárki, aki nem akar hatalmas pénzt ajándékozni az aranyvécét építő ukrán garnitúrának, az Kijev szerint rögtön: "orosz propagandát terjeszt". A brüsszeli központ miért nem szégyelli magát azért, hogy ebben a kérdésben önálló gondolkodás nélkül bornírt kijevi propagandát terjeszt?

Nem szégyelli magát, hiszen

két idegen ország háborújában nyíltan beszállt az egyik oldalra.

A hadikölcsön (jobban mondva ajándékok, hiszen abból egy centet sem fogunk viszontlátni), a fegyverszállítás olyan konkrét lépések, amelyeket nem lehet takargatni vagy magyarázgatni. Ezek révén az Európai Unió tulajdonképpen nyakig benne van a háborúban, már csak a nyílt – hadsereggel való – részvétel hiányzik. Mint látjuk, arra is megvannak az előkészületek. A svájci állampolgár vegzálása azért is undorító, mert

Svájcban köztudottan még a kakaskukorékolásról is népszavazást szoktak tartani,

annyira fontosnak tartják a polgárok véleményét. Ehhez képest Nagy-Britanniában kártérítést fizetnek a gyilkos migránsnak, Brüsszelben pedig a rendőrség veri az uniós gazdákat.

Főkép forrása: eppgroup.eu