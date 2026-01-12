Rátámadtak a sajtóra Vácon: a Tisza párt jelöltje a kamerát rántotta el, aktivistái lökdösődtek, rendőri intézkedésre volt szükség

Szerző: Gondola

Rendőri intézkedésre volt szükség Vácon, miután a Vác Online stábja kérdéseket tett fel Szimon Renátának, a Tisza párt jelöltjének. A megosztott videó alapján a kérdésekre nem válasz érkezett, hanem megfélemlítő fellépés és fizikai akadályoztatás.

A Vác Online főszerkesztője, Gerszenyi-Raczkó Tímea azt szerette volna megtudni szombaton, hogy Szimon Renáta – a váci lakásügyi bizottság tagjaként – miért kívánta a piaci alapú önkormányzati lakbérek további emelését, különös tekintettel arra, hogy egy korábbi lakbéremelés már érzékenyen érintette a szociálisan nehéz helyzetben élő váciakat.

Ahogy a videón jól látszik, a Tisza párt váci jelöltje a kérdésfeltevés közben eltakarta a kamera objektívjét, azt megfogva, rángatva, miközben az őt kísérő aktivisták a médium munkatársaival szemben fenyegető, megfélemlítő magatartást tanúsítottak, tolták és lökdösték a 60 éves operatőrt. A szóváltás és a fizikai kontaktus miatt a stáb rendőri segítséget kért.

A helyszíni intézkedést követően sem csillapodtak a kedélyek: a beszámolók szerint egy újabb aktivista érkezett, aki már a rendőrök jelenlétében is kiabálva fenyegette a stáb operatőrét, ezért további rendőri fellépésre volt szükség.

Az esetre többen, szinte rögtön reagáltak. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is beszámolt közösségi oldalán, hivatkozva a Vác Online információira. A történteket a sajtó munkájának súlyos akadályozásaként értékelte.

Közleményben reagált Szádoczki Imre, a váci Fidesz elnöke is, aki a történteket a sajtószabadság megsértésének, valamint a demokratikus normákkal összeegyeztethetetlen megfélemlítésnek nevezte.

Szarvas Szilveszter, a Megafon Központ főszerkesztője az alábbi szöveggel osztotta meg a videót az esetről:

„De maga mi a fenéért akar szabad mozgást?” - agresszív tiszás szállt bele a Vác Online operatőrébe. A hölgy Magyar Péter váci jelöltje! Ez a Tisza!

Az incidensről Bohár Dániel riporter is közzétett egy videót, amelyben szintén azt a részt emelte ki, amint az egyik jelenlévő aktivista az operatőr felé kiabálva azt mondja:

„De maga mi a fenéért akar szabad mozgást?”

A felvételek tanúsága szerint Szimon Renáta a kérdések elől elindult, majd röviden annyit közölt: „2014-ben volt utoljára lakbéremelés”, ezt követően azonban az aktivisták fizikailag is akadályozták a forgatást, a stáb mozgását több alkalommal korlátozták.

Szimon Renáta a Tisza párt Pest vármegye 11. számú országgyűlési egyéni választókerületének jelöltje, Matkovich Ilona balliberális polgármester javaslatára került be külsős tagként a váci Lakásügyi Bizottságba, ahol a piaci alapon kiadott önkormányzati bérlakások díjának emelését szorgalmazta. A Vác Online korábbi beszámolója szerint az önkormányzat már így is drasztikus emeléseket végzett, volt, hogy tízszeresére emelte a havi bérleti díjat. Emellett pedig még el is tiltana valamiféle nyilvántartás szerint bizonyos személyeket a további bérléstől a váci tiszás, aki szerint nem becsülik meg eléggé ezek az emberek, hogy lakást kaphattak.

A Vácott történt tiszás hétvégi attrocitás után több megszólaló arra is felhívta a figyelmet, hogy nem elszigetelt esetről van szó: korábban Ruszin-Szendi Romulusz is konfliktusba keveredett újságírókkal egy sajtókérdés miatt, valamint a közelmúltban a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság garázdaság miatt vádemelési javaslatot tett Magyar Péter egyik munkatársa ellen.

