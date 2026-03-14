Iráni konfliktus - Századvég: a magyarok kétharmada támogatja a védett üzemanyagárat

Szerző: MTI

2026. március 14. 12:07

A felnőtt lakosság 67 százaléka egyetért azzal, hogy az ukrán olajblokádra és az iráni háború okozta energiaválságra válaszul a magyar kormány védett üzemanyagárat vezetett be - közölte a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. az MTI-vel szombaton friss kutatása alapján.

A közlemény szerint a védett ár jelentőségét jól mutatja, hogy a magyar felnőtt lakosság elsöprő többsége már a bevezetést követő napokban értesült az intézkedésről, a válaszadók 94 százaléka hallott az állami beavatkozásról.

A védett ár már a bevezetéskor több mint 20 forintos kedvezményt biztosított a piaci árakhoz képest,

de ami még fontosabb, megszüntette a tankolással járó jövőbeli költségek körüli bizonytalanságot - írták, megjegyezve: alighanem ez a magyarázata az intézkedés népszerűségének is. A megkérdezettek mindössze 30 százaléka nem értett egyet a rendelettel, 3 százaléka nem tudta vagy nem válaszolt a kérdésre.

Márciusban ezer felnőttet kérdeztek arról, hogy inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet a védett üzemanyagár-rendelettel, illetve hallott-e arról, hogy a kormány bevezette az üzemanyagok védett árát: a 95-ös benzin legfeljebb 595, a dízel 615 forintba kerülhet literenként.

Az elemzésben összegezték:

az iráni háború globális olajárrobbanást idézett elő, ami világszerte az üzemanyagárak drasztikus emelkedését vetíti előre.

Magyarországnak emellett egy még súlyosabb kihívással is meg kell küzdenie, ugyanis Ukrajna több mint egy hónapja nem indítja újra a regionális olajigények kétharmadát biztosító Barátság vezetéket, Horvátország pedig jelezte, hogy a kiegészítő, Adria vezetéken nem hajlandó átengedni orosz szállítmányokat.

Az ellátást érintő kihívásokra a magyar kormány több intézkedéssel is reagált, a Barátság újraindításának érdekében - a társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően - az Európai Bizottsághoz fordult. Ukrajnával szemben válaszlépéseket hozott - korlátozta a gázolajexportot, blokkolta az EU 90 milliárd eurós hadikölcsönét és megakasztotta az új szankciós csomagot - hogy azzal nyomást gyakoroljon az ukrán vezetésre. Az ellátás biztosítása érdekében felszabadította a stratégiai készletek egy részét.

A hazai autósok költségeinek féken tartásáért pedig védett árat vezetett be.

A magyar rendszámmal rendelkező járművek tulajdonosai - magánszemélyek, vállalkozók és mezőgazdasági termelők - március 10-től a 95-ös benzinért literenként legfeljebb 595 forintot, a gázolajért pedig 615 forintot fizetnek - közölték.

