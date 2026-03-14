Fenyő János gyilkosa beismerte: ő robbantott a Fidesz-székháznál - de vajon miért most?

Szerző: Békés János

2026. március 14. 11:08

A Fenyő-gyilkosság és az Aranykéz utcai robbantás miatt elítélt Jozef Rohác ügyvédje szerint ügyfele beismerte, hogy ő követte el az 1998-as választási kampány idején történt több robbantást Magyarországon. A merényletek a Fidesz székházát, valamint politikusok – köztük Torgyán József, Szájer József és Áder János – ingatlanjait érintették.

Rohác állítása szerint a robbantásokat nem ő tervezte, csak végrehajtóként vett részt bennük. Azt mondta, utasítást kapott arra, hogy hajtsa végre az akciókat, amelyekről azt közölték vele, hogy „a Fidesz érdekében” történnek. Ugyanakkor hangsúlyozta: személyesen nem ismert fideszes politikusokat, és nem tudja, valóban a párt állt-e az akciók mögött.

Az ügyvéd szerint Rohácnak külön kikötötték, hogy senki sem sérülhet meg a robbantásokban. A férfi állítása alapján ezért például a Fidesz-székházban történt merénylet előtt felhívta az irodát, hogy meggyőződjön arról, hogy Áder János nincs bent. A robbantást csak ezután hozta működésbe.

A robbantássorozat 1998-ban, a választási kampány idején történt, amikor az országot még a Horn Gyula vezette MSZP–SZDSZ-kormány irányította. A merényletek a Független Kisgazdapárt székházát, Torgyán József lakását, majd később Fidesz-politikusokhoz köthető helyszíneket céloztak.

Az ügyvéd szerint az egyik későbbi robbantásra azért került sor, hogy eloszlassák azokat a találgatásokat, amelyek szerint a támadások esetleg „önmerényletek” lehettek. Rohác azt is állította, hogy több ember vett részt az akciókban, de ő nem ismerte a többi résztvevőt.

A bűncselekmények azonban már elévültek, és az akkori nyomozások sem vezettek eredményre, ezért a beismerés ellenére új vádemelésre nincs lehetőség. Rohác állítólag egy készülő könyvében a megbízó nevét is nyilvánosságra hozza. Az ügyvéd ugyanakkor hangsúlyozta: Rohác kijelentései nem bizonyítják, hogy a Fidesz tudott volna a robbantásokról.

Véleményem szerint ez egy tipikus dezinformációs művelet: a 90-es években még az akkori titkosszolgálatok állhattak mögötte, most pedig tökéletesen illeszkedik Magyar Péterék narratívájába a fideszes „ önszabotázsokról ”. Kétlem, hogy akár az akkori, akár a mai jobboldalnak szüksége volna ilyen eszközökhöz folyamodni, enélkül is képesek választási győzelemre (eddig összesen öt alkalommal, ha csak az országgyűlési választásokat nézzük, ebből négyszer kétharmaddal). A narratíva terjesztőjének személye (egy elítélt bérgyilkos, maffiózó) és az időzítés (az aktuális választások előtt) pedig önmagáért beszél.

Főkép: A Fidesz Lendvay utcai székháza előtt 1998. június 15-én elkövetett máig rejtélyes robbantás. Fotó: MTI