Trump, Putyin és az Overton-ablak
Szerző: Gondola
2025. december 3. 05:05
Fekete humor: mi az, amin az orosz oligarchák jellemzően kiesnek, az amerikaiak pedig folyamatosan tágítják? Hát az Overton-ablak! Ne féljen, megmagyarázzuk!
Az Overton-ablak fogalmát egyre gyakrabban emlegetik a közéleti vitákban, mivel ez az elmélet írja le, hogy mely politikai és társadalmi ötletek számítanak adott időszakban elfogadhatónak.
A modell lényege, hogy a közvélemény a véleményeknek és javaslatoknak csak egy szűk körét tartja „normálisnak” vagy megvitathatónak, és ebbe a tartományba politikusok és véleményformálók folyamatosan megpróbálják beemelni saját elképzeléseiket.
A szakirodalom szerint az ötletek több lépcsőn haladnak át: ami kezdetben elképzelhetetlen vagy radikális, idővel elfogadhatóvá, majd népszerűvé és végül politikailag megvalósíthatóvá válhat. Ezt a folyamatot írja le az úgynevezett Overton-ablak eltolódása, amelyet a média, a politikai kommunikáció és a társadalmi diskurzus egyaránt befolyásol.
A jelenségre gyakran hoznak történelmi példákat. A zárt téri dohányzás korlátozásai évtizedekkel ezelőtt még elképzelhetetlennek számítottak, mára viszont széles körben támogatott szabályozássá váltak. Hasonló változások figyelhetők meg a melegházasság kérdésében is, amelyek a társadalmi megítélés változásával lépésről lépésre kerültek be a „megvitatható” kategóriába.
Szakértők szerint az Overton-ablak alkalmazása segít megérteni, hogyan és miért formálódnak át a közbeszédben a korábban radikálisnak tartott javaslatok, és miként válhatnak politikai döntések alapjává.
Robert C. Castel biztonságpolitikai elemző vette észre, hogy Donald Trump nagy geopolitikai kérdésekben (is) folyamatosan ezzel a technikával dolgozik. A szakértő szerint Donald Trump amerikai elnök azért volt hajlandó gyorsan visszalépni korábbi, 28 pontos ukrajnai béketervétől, mert valójában politikai eszközként használta a fent említett Overton-ablak tágítását.
A kommentár szerint Trump tisztában volt azzal, hogy eredeti, „drákói” feltételeket tartalmazó terve Ukrajna számára elfogadhatatlan. Ugyanakkor éppen ezzel érte el, hogy a korábban szélsőségesnek tartott megoldások – például a Donbasz egy részének feladása – hirtelen mérsékeltebb, kompromisszumos javaslatoknak tűnjenek.
Az elemző párhuzamot von a közel-keleti helyzettel is: Trump korábban a gázai kitelepítésekről tett szélsőséges kijelentéseivel mozdította ki a feleket a megszokott tárgyalási pozícióikból. A szerző értékelése szerint az amerikai elnök most hasonló taktikát alkalmazott az orosz–ukrán tűzszüneti tárgyalások Overton-ablakának átalakítására.