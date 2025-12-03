Trump, Putyin és az Overton-ablak

Szerző: Gondola

2025. december 3. 05:05

Fekete humor: mi az, amin az orosz oligarchák jellemzően kiesnek, az amerikaiak pedig folyamatosan tágítják? Hát az Overton-ablak! Ne féljen, megmagyarázzuk!

Az Overton-ablak fogalmát egyre gyakrabban emlegetik a közéleti vitákban, mivel ez az elmélet írja le, hogy mely politikai és társadalmi ötletek számítanak adott időszakban elfogadhatónak.

A modell lényege, hogy a közvélemény a véleményeknek és javaslatoknak csak egy szűk körét tartja „normálisnak” vagy megvitathatónak, és ebbe a tartományba politikusok és véleményformálók folyamatosan megpróbálják beemelni saját elképzeléseiket.

A szakirodalom szerint az ötletek több lépcsőn haladnak át: ami kezdetben elképzelhetetlen vagy radikális, idővel elfogadhatóvá, majd népszerűvé és végül politikailag megvalósíthatóvá válhat. Ezt a folyamatot írja le az úgynevezett Overton-ablak eltolódása, amelyet a média, a politikai kommunikáció és a társadalmi diskurzus egyaránt befolyásol.

A jelenségre gyakran hoznak történelmi példákat. A zárt téri dohányzás korlátozásai évtizedekkel ezelőtt még elképzelhetetlennek számítottak, mára viszont széles körben támogatott szabályozássá váltak. Hasonló változások figyelhetők meg a melegházasság kérdésében is, amelyek a társadalmi megítélés változásával lépésről lépésre kerültek be a „megvitatható” kategóriába.

Szakértők szerint az Overton-ablak alkalmazása segít megérteni, hogyan és miért formálódnak át a közbeszédben a korábban radikálisnak tartott javaslatok, és miként válhatnak politikai döntések alapjává.

Robert C. Castel biztonságpolitikai elemző vette észre , hogy Donald Trump nagy geopolitikai kérdésekben (is) folyamatosan ezzel a technikával dolgozik. A szakértő szerint Donald Trump amerikai elnök azért volt hajlandó gyorsan visszalépni korábbi, 28 pontos ukrajnai béketervétől, mert valójában politikai eszközként használta a fent említett Overton-ablak tágítását.

A kommentár szerint Trump tisztában volt azzal, hogy eredeti, „drákói” feltételeket tartalmazó terve Ukrajna számára elfogadhatatlan. Ugyanakkor éppen ezzel érte el, hogy a korábban szélsőségesnek tartott megoldások – például a Donbasz egy részének feladása – hirtelen mérsékeltebb, kompromisszumos javaslatoknak tűnjenek.