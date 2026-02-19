Újabb heti figyelő: "minden fel lesz jegyezve"

Szerző: Molnár Judit

2026. február 19. 06:38

Hülyének néznek minket a túloldalon, de mi figyelünk és fegyelmezetten cselekszünk, majd ismét győzünk a választáson. "Minden fel lesz jegyezve".

Fel voltunk készülve arra, hogy a miniszterelnöki évértékelő után rémes reakciók fognak megjelenni. Na de hogy már az előző napon is, épp The Man szobabotránya kapcsán nem is annyira homályos vádak hangozzanak el a Fidesz ellen, az kissé sok volt. Rangos Katalin szerint „Magyar Péter ebben az ügyben ártatlan.” Fiatal kollégája enyhíti: „áldozat”. De az újságírónő folytatja: „Magyar Péternek ezzel a szobával csapdát állítottak”. Baka F. utalgat arra, hogy „nemrég Orbán Viktor mondta azt, hogy birtokukban van egy felvétel, amely kellemetlen helyzetbe hozhatja Magyar Pétert.” Nos, ennél még az állatkerti kacsák és aranyhalak megevése is hihetőbb – a zöld marslakókról és a kondenzcsíkos-összeesküvésről nem is beszélve.

Nem tehetünk mást, tájékozódnunk kell továbbra is, mert tudni kell, mi folyik a túloldalon. Február eleje óta megy náluk az előre mosakodás esetleges választási kudarcukért. Nekem e téren Magyar György és Vásárhelyi Mária a leggyanúsabbak, hiszen ők a sok Orbán-gyűlölő között mindig is a leghangosabbak közé tartoztak. Az ügyvéd ráadásul évek óta vezető szerepet játszott az eddigi ellenzéki miniszterelnök-jelöltek szereplésének és támogatásának megszervezésében. Amiért most mégis gyanúsnak tűnik, az az, hogy túl sok jót mondott Orbán Viktorról: profinak nevezte őt, hibátlan (!) stratégának – amit mi eddig is tudtunk, ő viszont a miniszterelnök megbuktatási kísérleteiben tevőlegesen működött közre. Utóbbi szintén a rendszerváltás óta támad, mindig is ádáz ellensége volt a nemzeti kormányoknak, most viszont már előre felelőssé teszi „az ellenzéki közösség többségét, nem pedig Magyar Pétert” az esetleges ellenzéki vereségért.

Kedvenc figuránk, de ficsúrnak is nevezhetném, a Magyar nevű Péter, rögtön az Orbán-beszéd után reagált: „ez volt Orbán Viktor utolsó beszéde miniszterelnökként.” Ő már csak tudja, hiszen eddig is mindenben okosabb akart lenni szívből gyűlölt – mert féltékeny rá – ellenfelénél, pontosan tudja ugyanis, hogy ilyen profi vezetővé ő sosem tud válni. Ráadásul a saját évértékelőjében ő oktatja ki a kormányfőt arról, milyennek is kell lennie egy miniszterelnöknek. Ez akár a hónap vicce is lehetne, hiszen ahhoz képest, hogy két évvel ezelőtt Orbán Viktort ”a Fidesz naprendszerében a Napnak” nevezte, most azt jelenti ki, hogy „Orbán Viktor egy nem létező szellemmel (értsd: Brüsszel) hadakozik”.

Ez a szegény szerencsétlen már tömény hülyeségeket is beszél éhes filippinókról és eltűnt kacsákról… A vicclapok címlapjára kerülhetne a „konszenzuális szexuális együttlét” szókapcsolattal, mert azt hitte, hogy ezzel a nevetséges finomkodással ő a 21. század Kazinczyja. Vagy netán a nyelvtudásával dicsekedett, de nem éppen a megfelelő szituációban? Nyugodtan nevessünk egy jót! Már csak azért is, mert igazán megdöbbentő volt tőle azt hallani, hogy ő „békés, emberséges és működő Magyarországot akar”. Ki is hozta be a közéletbe a békétlenséget? És ki beszélt még a sajátjaival is nem emberségesen?

A miniszterelnöki évértékelés estéjén aztán az ATV-ben elszabadultak az indulatok. Szakonyi Péter megint rázendített „magyartudásával”: „olyan mértékű az elkeseredettség, ami persze már nem megoldható”. És: „a korrupció Európában az első helyen van.” Majd: „Orbán Viktor a jellemével beszennyezte az egész magyar közéletet.” Ezt egy „vidéki prókátortól” olvasta fel. Én pedig ezt kérdezném tőle (persze költőien): sosem szégyelli el magát?

A még mindig vérig sértett (látszik az arcán) Pusztai Erzsébet kijelenti, hogy „idehozzák a külföldi munkavállalókat és kriminális körülmények között tartják őket.” A mi kérdésünk viszont ez: Ha minden ennyire siralmas nálunk, akkor vajon miért költözik végérvényesen Magyarországra négyezer német? (A többi országból érkezőkről nem is beszélve). És már régen nem csupán a nyugdíjasok, hanem fiatal vállalkozók is!

Február 17-én olvashatjuk a Mandineren Eörsi Mátyásról , hogy egy ukrán portálon „a magyarok millióinak nevében bocsánatot kér Ukrajnától a magyar miniszterelnök viselkedéséért”. Kérdés: Ki kérte meg erre? Ráadásul Ukrajnát Európa védőbástyájának nevezi. Jaj!

Kedves Honfitársaim! Úgy látom, lesz még mit figyelnünk és elemeznünk az előttünk álló hetekben…mi készen állunk!