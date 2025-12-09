Újabb korrupciós gyanú Brüsszelben - Federica Mogherini ügyére reagált Hölvényi György

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

Újabb korrupciós botrány rázta meg Brüsszelt - írja közösségi oldalán Hölvényi György, az Európai Parlament KDNP-s képviselője.

A politikus a Facebookon arról számolt be, hogy a belga rendőrség korrupció gyanúja miatt házkutatást tartott, és eljárást indított Federica Mogherini, az Európai Bizottság volt alelnöke, korábbi külügyi főképviselő ellen. A gyanú szerint uniós forrásokkal való visszaélés és közbeszerzési csalás miatt indult vizsgálat.

Hölvényi bejegyzésében úgy fogalmazott:

„A brüsszeli mocsár még egy kicsit mélyebb lett.”

A képviselő szerint az ügy újabb példája annak, hogy az uniós intézmények továbbra is súlyos korrupciós problémákkal küzdenek. A poszt felidézi a Pfizer-gate-et, a Katar-gate-et, valamint Didier Reynders, volt jogállamisági biztos állítólagos pénzmosási ügyét, és ehhez sorolja most Mogherini érintettségét is.

Hölvényi úgy véli, miközben

„a brüsszeli vezetők körül csattannak a bilincsek, vagy nyílnak a vizsgálati akták, továbbra is kitartóan támadják Magyarországot”.

A kereszténydemokrata politikus szerint egyelőre csak remélni lehet, hogy az újabb botrányok nyomán nem kerül sor ismét egy plenáris vitára a magyar jogállamiságról, de mint írta: „Brüsszelben sosem lehet tudni.”

A bejegyzés kitér arra is, hogy az Európai Unió vezetése ezekben a hetekben is Ukrajna csatlakozási folyamatáról tárgyal, miközben – a képviselő értékelése szerint – az országban a háború közepette is súlyos korrupciós ügyek kerülnek napvilágra. Hölvényi megfogalmazása szerint az unió úgy tesz, mintha „éppen a jogállamiság új bajnokát tolná maga előtt”.

A poszt zárásaként Hölvényi György az egész helyzetet „európai tragikomédiának” nevezi, amelyen – mint fogalmaz – „egyre nehezebb nevetni”.

Főkép: Ursula von der Leyen és Federica Mogherini