Váraljai Zoltán, a KDNP B.-A.-Z. vármegyei szervezője a Csilla Bárónő Szeretetotthonban Mikulás-csomagokat adott át

2025. december 16. 15:05

Váraljai Zoltán, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés képviselője, a KDNP vármegyei szervezője Facebook-oldalán számolt be a Csilla Bárónő Szeretetotthonban tett látogatásáról, ahol Mikulás-csomagokat adott át a lakóknak és a dolgozóknak.

A kereszténydemokrata politikus kiemeli az odafigyelés, az elfogadás és az egymás iránti felelősség fontosságát, valamint hangsúlyozza, hogy az intézmény valódi közösségként működik, ahol a gondoskodás természetes, a mindennapokat pedig türelem, szeretet és az emberi méltóság tisztelete hatja át. Emellett elismerését fejezi ki az ott dolgozók alázatos munkája és az általuk nyújtott biztonság iránt, és köszönetet is mond a szeretetteljes fogadtatásért.