XIV. Leó pápa: a vallásosság ne a múlt emléke legyen

Szerző: MTI

2026. június 7. 11:36

A Katolikus Egyház feje Madridban a világ katolikusaihoz szólt. A híveket arra bátorította, hogy elevenebbé teszék az Istenhez való kapcsolatukat.

A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk - hangsúlyozta XIV. Leó pápa vasárnap Madridban, mintegy

egymillió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi misén.

Mint mondta, itt Madridban, de Spanyolország oly sok más helyén is, úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy

megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé.

"Nem csupán arról van szó, hogy elővesszük a szentségmutatót, hanem arról is, hogy hagyjuk magunkat kiragadni az önzésből, a közönyből, a kényelmes és privát hitből, hogy

válaszoljunk a megtérésre szóló hívására,

hogy változtassunk a nézőpontunkon, hogy befogadjuk jelenlétét, amely átalakít és egy új világ építőivé tesz minket" - fogalmazott.

XIV. Leó egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, hol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Látogatásának

kiemelkedő eseményeként tartják számon az úrnapi misét, amelyet körmenet követ a belvárosban.

Az ország és a világ számos részéből utaztak Madridba hívek és zarándokok, akik már kora reggel megtöltötték a belvárosi Cibeles teret.

Címkép: Archív felvétel - MTI/EPA-ANSA/Fabio Frustaci