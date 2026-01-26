Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. január 26. 11:03

A magyar külgazdasági és külügyminiszter volt a vendége az Igazság órája hétfői adásának. Szijjártó Péter beszélt a Nemzeti Petícióról, Ukrajna beavatkozásáról a magyar választásokba. A tárcavezető közölte, a választás tétje Magyarország vagy Ukrajna.

Az Igazság órája hétfői vendége Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető a műsorban beszél a nemzeti petícióról, amelynek részleteiről Orbán Viktor miniszterelnök a kaposvári háborúellenes gyűlésen is szólt. A hétvégén egy minőségileg új időszak kezdődött a magyarországi választásra való felkészülésben, ugyanis az ukránok nyíltan, szégyentelenül, minden még megmaradó diplomáciai akadályt hátrahagyva megkezdték a nagyon durva beavatkozást a magyarországi választásba – mondta Szijjártó Péter.

Közölte: Azt ugye pontosan tudtuk, hogy az ukránoknak nem mindegy a választás végeredménye. Hiszen hogyha a szuverén nemzeti kormány marad, akkor ők nem lesznek az Európai Unió tagjai, Magyarországot nem tudják belehúzni a háborúba, és a magyarok pénzét nem tudják elvinni az ukrán korrupt rezsim működtetésére. Viszont hogyha a Tisza Párt nyerne Brüsszel pártjaként a magyarországi parlamenti választáson, akkor az ukránoknak meglenne a szabad út az Európai Unióba. A Tisza Párt megszavaztatta a saját tagságát, szimpatizánsait, és ők egyértelműen támogatják Ukrajna európai uniós csatlakozását. Tudják az ukránok, hogy ha a Tisza Párt jön, akkor a Tisza Párt vezetői mindenre igent fognak mondani Brüsszelnek, ezáltal a magyarok pénzét is odaadják Ukrajna működtetésére. Hallhattuk, 800 milliárd euró az ukrán állam működtetésére, 700 milliárd euró hadikiadásokra, ez 1500 milliárd euró – hangsúlyozta a tárcavezető.

A Tisza Ukrajna mellett

Kiemelte: az ukránok pontosan tudják, hogy a magyarországi parlamenti választás kimenetele egy sorsdöntő Ukrajna szempontjából is, ha a Fidesz nyer, a nemzeti kormány marad, akkor az ukránok nem léphetnek be az Európai Unióba, az ukránok nem tudják Magyarországot belehúzni a háborúba, és az ukránok nem tudják elvinni a magyarok pénzét a korrupt rezsimük működtetésére. A Tisza Párt esetében pedig Ukrajna beléphet az Európai Unióba, a magyarokat belevihetik a háborúba és a magyarok pénzét is elvihetik Ukrajnába. Ez a tétje a magyarországi parlamenti választásnak ukrán szempontból, és magyar szempontból is ez a tét, tehát a hétvégi minőségileg új helyzet alapján a választás tétje Magyarország vagy Ukrajna – mondta.

Hozzáfűzte: Zelenszkij elnök és a külügyminisztere bejelentették az indulásukat a magyarországi parlamenti választáson, Tisza néven, létrehozták a Tisza Párt kijevi tagozatát, és semmilyen eszköz használatától sem fognak visszariadni a következő két és fél hónapban, hogy befolyásolják a magyar választás eredményét. Szijjártó Péter arról is beszélt a műsorban, hogy mi vagyunk az esélyesek, melózni kell a hátralévő 76 napban nagyon sokat, hogy az esélyt győzelemre váltsuk. De látszik az elkeseredettség a másik oldalon.