Túlnyomóan napos idő várható csapadék nélkül

2023. május 31. 16:21

Várható időjárás csütörtök éjfélig: az ország északi felén, kétharmadán szerda délután és csütörtökön is túlnyomóan napos idő várható csapadék nélkül.



Délen ugyanakkor a többórás napsütés mellett erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, és ott helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Éjszakára a csapadékgócok lecsengenek, és kiderül az ég. Szélerősödés csak zivatar körül, illetve szerda délutánig kevés helyen az északkeleti tájakon lehet.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de hidegre érzékeny részeken ennél akár több fokkal hidegebb is lehet.



A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 26 és 29 fok között valószínű.

MTI