Kora délutántól az ország délnyugati felén több helyen várható csapadék

2023. június 4. 17:06

Várható időjárás hétfő éjfélig: vasárnap elsősorban az északnyugati, nyugati területeken felhős időre számíthatunk, majd éjszaka egyre több fátyolfelhő érkezik, amely hétfő estére az ország délnyugati felén meg is vastagszik. A legtöbb napsütés vasárnap a keleti tájakon, hétfőn az északkeleti területeken valószínű. Vasárnap napközben és éjszaka a Dunántúlon várható csapadék, eleinte gyenge eső, zápor, kora estétől zivatar is. Hétfőn kora délutántól az ország délnyugati felén több helyen várható csapadék; zömében záporok, helyenként zivatar, néhol eső is. A keleties szél hétfőn délkeletire fordul és megélénkül, zivatar környezetében átmeneti szélerősödés is lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15 fok között alakul.



A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 29 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.



MTI