Orosz kémfőnök: súlyos embervesztség, inog a Zelenszkij-rezsim

2023. június 19. 19:33

A fronton elszenvedett súlyos emberveszteségek negatívan befolyásolhatják Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendszerének fenntarthatóságát - jelentette ki Szergej Nariskin, az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) igazgatója a Rosszijszkaja Gazeta kormánylap online kiadásában hétfőn megjelent interjújában.

Nariskin – ruszijszkaja gazeta

"A NATO által kiképzett katonák jelentős számának halála és a haditechnika megsemmisülése aláássa az ukrán hadsereg harci hatékonyságát. Ez pedig negatívan fogja befolyásolni a Zelenszkij-rezsim fenntarthatóságát" - fogalmazott Nariskin a nyilatkozatban, amelyet a lap kedden közöl majd teljes terjedelmében.



Az orosz kémfőnök azt hangoztatta, hogy számos nyugati katonai elemző komoly kételyeket fogalmazott meg az ukrán hadsereg ellentámadásának sikerével kapcsolatban, elérhetetlennek minősítve a Kijev által kitűzött célokat.



"Egy sor nyugati értékelés szerint maga az ukrán államiság is veszélybe kerülhet" - mondta.



Állítása szerint az Egyesült Államok és Nagy-Britannia azt követeli Ukrajna jelenlegi vezetésétől, amelyet pusztán bábunak tekint a nagy geopolitikai játszmában, hogy támadjon, még a súlyos ember- és eszközveszteségek ellenére is.



"Ennek a játéknak a fő célja, hogy stratégiai vereséget mérjenek Oroszországra" - nyilatkozott az SZVR igazgatója, azzal vádolva meg Washingtont és Londont, hogy évtizedek óta "gondozták az ukrán nacionalizmust", hogy a kellő órában Moszkva ellen fordíthassák.



"Még abba is belemennek, hogy Ukrajnát Európa +fekete lyukává+ változtassák, csak azért, hogy megakadályozzák a közeledését Oroszországhoz. Az angolszász elit optikájában az ukránok +ágyútöltelékek+, akiket nem sajnálnak arra felhasználni, hogy megóvják az értékes amerikai és brit katonai életeket" - mondta.



Úgy vélekedett, hogy amikor az ukránok majd "elfogynak", a lengyelek lépnek a helyükre, majd pedig valószínűleg a németek.



"Ez teljesen cinikusan hangzik, de világos, hogy éppen ez Washington és London stratégiai szándékainak logikája, egyebek között a dokumentumanyagokból is" - nyilatkozott az orosz hírszerzés vezetője.



Az SZVR hétfői közleményében Nariskin friss információkra hivatkozva azzal vádolta meg Kijevet, hogy folytathatta a "piszkos bomba" - robbanóanyaggal és radioaktív anyagokkal töltött robbanótöltet, amelynek felrobbanása nagy terület sugárszennyeződéséhez vezet - előállítására irányuló munkálatokat. Közölte, hogy az ukrán fél a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) értesítése nélkül küldött használt nukleáris fűtőelemeket feldolgozásra a rivnei atomerőműből a csernobili zárt övezetbe.

Nariskin arra figyelmeztetett, hogy "piszkos" bomba esetleges bevetése súlyos következményekkel járna Kelet-Európa egész lakosságának és ökoszisztémájának életére és egészségére, beleértve az Európai Uniót és a fekete-tengeri államokat is. Kifejezte reményét, hogy a NAÜ és az EU illetékes szervei felfigyelnek az ukrán intézkedésre, és szigorítják az ellenőrzést Kijevnek a nukleáris ügyekben tett minden lépése felett.



MTI