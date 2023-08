Balatonra megy Orbán Viktor

2023. augusztus 21. 13:15

Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz az idei Tranziton Tihanyban – jelentették be a rendezvénysorozat közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a kormányfővel augusztus 25-én az ország előtt álló feladatokról fognak beszélgetni. Az este fél hattól kezdődő eseményt a Tranzit közösségi oldalán is élőben lehet követni.

Az idei Tranziton nagyjából harminc előadás és majdnem száz előadó lesz. Délelőttönként plenáris előadások lesznek, míg délutánonként szemináriumi beszélgetéseket fognak tartani. Több eszmecsere zajlik majd az orosz–ukrán háborúról, érintve Magyarország biztonságának a kérdését is – írja a magyarnemzet.hu. Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, valamint Lantos Csaba energiaügyi miniszter energetikai témában fog beszélgetni. Emellett Deutsch Tamással, a Fidesz EP-delegációjának a vezetőjével szó lesz a jövőre esedékes európai parlamenti választásokról is.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, Tuzson Bence igazságügyi miniszter és Nagy István agrárminiszter is a vendégek között lesz, továbbá Varga Mihály pénzügyminiszterrel folyik majd diskurzus az euró bevezetésének a kérdéséről is. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Békés Márton történész, illetve Benkő Levente pedig a világban zajló rendszerváltoztatásról, a változó világról fognak szót váltani.

Az őszi politikai szezon nyitányaként számontartott rendezvény ezúttal is nagy viták színtere lesz, ahol Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, valamint Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és Lukács László György, a Jobbik országgyűlési képviselője is vitázni fog egymással.

