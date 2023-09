Szaúdi urándúsítás

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az amerikai tárgyalókkal folytatott együttműködésre kérte Izrael vezető nukleáris és biztonsági szakértőit Szaúd-Arábia amerikai irányítású urándúsítási programjában - jelentette a helyi média csütörtökön.

A felszólításra Netanjahu és Joe Biden amerikai elnök szerdai találkozója után került sor, ahol megtárgyalták a Jeruzsálem és Rijád közötti, amerikai közvetítéssel készülő, várhatóan a diplomáciai kapcsolatokat normalizáló megállapodás feltételeit. A szaúd-arábiai urándúsítás esetleges izraeli elfogadásáról meg nem nevezett amerikai tisztviselők számoltak be a The Wall Street Journal című amerikai újságnak.



Az izraeli kapcsolatok normalizálásáért Szaúd-Arábia kölcsönös védelmi egyezményt, jelentős fegyverüzleteket, valamint együttműködést kér a szaúd-arábiai területen épülő civil nukleáris programhoz az Egyesült Államoktól, és palesztinoknak tett engedményeket akar Izraeltől.



Izrael és az Egyesült Államok illetékesei közösen dolgoznák ki a tervet, amely biztosítaná Szaúd-Arábia számára, hogy nyíltan megkezdje az urándúsítást számos biztosíték mellett.



A lapnak nyilatkozó nukleáris szakértők szerint lehetséges beépíteni olyan technológiát, amely távirányítással képes leállítani az urándúsítást, vagy amely addig gyorsítja a centrifugákat, amíg el nem törnek, de arra nincs garancia, hogy ezek a beépített rendszerek működni is fognak, és nem hibásodnak meg.



Joe Biden amerikai elnök az amerikai lap szerint egyelőre nem fogadta el a Szaúd-Arábiában zajló urándúsítás javaslatát, és ezért a washingtoni tisztviselők más megoldást keresnek.



"A megállapodás jelenleg veszélyezteti Izrael és a régió biztonságát. Semmilyen szintű urándúsítást sem szabad biztosítani Szaúd-Arábiának" - jelentette ki az izraeli parlamenti ellenzéket vezető Jaír Lapid augusztusban.



Ugyanakkor Szaúd-Arábia atomhatalommá akar válni, ha regionális riválisa, Irán atomfegyverhez jut, amint azt Mohammed bin Szalmán szaúdi trónörökös szerdán hangoztatta az amerikai Fox News hírtelevíziónak adott interjújában.



