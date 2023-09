Főorvosokat helyezett letartóztatásba a bukaresti törvényszék

2023. szeptember 21. 22:10

Előzetes letartóztatásba helyezte a bukaresti törvényszék csütörtökön a bukaresti Marius Nasta tüdőgyógyászati intézet két korrupcióval gyanúsított főorvosát, akik a vádhatóság szerint hálapénzt, vagy egyéb javakat követeltek betegeiktől a műtétekért és az ezekkel kapcsolatos hivatali kötelességeik teljesítésért - közölte az Agerpres hírügynökség.

Az ügy hat másik gyanúsítottját - altatóorvosokat és rezidenseket - hatósági felügyelet alá helyezték.



A bukaresti ügyészség és a rendőrség korrupcióellenes igazgatóságának nyomozói a szerdán lebonyolított házkutatások nyomán megtalált több tízezer eurónyi készpénzt, valamint az orvosok tulajdonában lévő ingó- és ingatlanvagyont, és a bankszámláikon lévő összegeket lefoglalta.



A büntetőeljárás keretében végzett, az utóbbi öt évre kiterjedő pénzügyi vizsgálat mintegy 800 ezer eurós eltérést tárt fel a gyanúsítottak törvényes jövedelme és vagyona között.



Cristian Paleru és Cornel Petreanu Románia legismertebb mellkassebészeinek számítanak, több ezer műtétet végeztek, mindketten tanítanak a bukaresti orvostudományi egyetemen is.



Az Antena 1 kereskedelmi televízió híradója a betegektől úgy értesült, hogy Paleru az infláció miatt a korábbi 1000 euróról 1200-re növelte idén a műtétekért megkövetelt csúszópénzt, ha pedig a páciensnek nem volt pénze, a dzsekijét kérte el tőle. Petreanunak állítólag nem volt fix tarifája, bármennyivel, "akár 400 euróval is" megelégedett, az ajándékba kapott drága italokat pedig szülőfaluja kocsmájában értékesítették. A házkutatásnál 50 ezer euró készpénzt foglaltak le tőle az ügyészek.



A hírtelevízió szerint a két sebész főorvos csapatában dolgozó pályakezdő rezidensek és altatóorvosok is részt vettek a hálapénz begyűjtésében, amelyet aztán egymás közt elosztottak.



Csütörtöki sajtóértekezletén Beatrice Mahler, a tüdőgyógyászati intézet igazgatója közölte: hivatali kötelességét teljesítve maga továbbította a feljelentéseket a hatóságoknak, amikor a sajtóban megjelent írások és a betegek írásos panaszai nyomán felmerült a bűncselekmény gyanúja. Mint mondta: a történtek súlyosan károsítják a betegek orvosokba vetett bizalmát, de az intézet elhatárolódik "az ilyen magatartástól", és az ott dolgozó többi 94 orvos tevékenységére nem vetül bűncselekmény gyanúja.



A kórházigazgató szerint az előzetes letartóztatásba helyezett főorvosok rendes fizetése havi 3000 euróra tehető.



MTI