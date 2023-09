Fülöp Attila: a hatékony gyermekvédelem tényezői

Akkor lehet igazán hatékony a gyermekvédelem, ha minél több szereplőt be tudnak vonni, a szakemberek mellett önkéntes civilekre és gazdasági társaságokra, cégekre is szükség van - mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Kárpát-medencei református gyermekvédelmi konferencián pénteken Budapesten.

Fülöp Attila a Református Szeretetszolgálat által szervezett eseményen kiemelte a gyerekvédelemben az egyházak szerepét, amelyek - mint mondta - azért fontosak, mert több évszázados tapasztalatuk van a szociális területen, és élvezik a társadalom bizalmát is.



Egy másik fontos szereplőnek a nevelőszülőket nevezte, akikre - megfogalmazása szerint - azért van nagy szükség, mert "egy elvesztett család pótlására nincs jobb megoldás mint egy másik család".



Jelenleg a 23 ezer gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatal majdnem 70 százaléka nevelőszülőnél él. Az elmúlt négy évben háromszázzal nőtt a nevelőszülők száma, de még többre lenne szükség - közölte az államtitkár.



Fülöp Attila kiemelte, a kormány támogatja a nevelőszülőket. Az elmúlt évek intézkedései közül megemlítette a nevelőszülői gyed és a foglakoztatási jogviszony bevezetését a nevelőszülőknek, a speciális és különleges gyerekekkel foglalkozók többletdíjának növelését, a nevelési ellátmány 25 százalékos idei emelését, és a nevelőszülők számára biztosított rezsitámogatást.



Az államtitkár négy fontos célt jelölt meg a jövőre nézve: a gyermekvédelmi dolgozók anyagi, erkölcsi és társadalmi megbecsültségének erősítését, a nevelőszülők helyzetének erősítését, a különleges-speciális igényű gyerekeknek minél több megfelelő intézmény kialakítását, valamint azt, hogy mindezt az egyházi szereplőkkel összefogva valósítsák meg.



Fülöp Attila felhívta a figyelmet arra, hogy kevés szó esik arról, mi történik a fiatalokkal, miután kikerülnek a szakellátásból. Ezért az elmúlt évben kutatásokat végeztek a gyerekek tehetséggondozásának és pályaválasztásának témájában, valamint elindították az Apponyi Franciska Jövőműhely Programot, amelyben gazdasági társaságok vállalják gyermekvédelmi szakellátásban élők mentorálását.



A program célja, hogy a cégek erőforrásként tekintsenek ezekre a gyerekekre, és ne érje őket hátrányos megkülönböztetés, amikor egy munkára jelentkeznek - hangoztatta az államtitkár.



A szakellátásban élő gyerekek tanulmányi sikereivel kapcsolatban beszámolt arról, hogy a tavalyi nyolcadikosok 66 százaléka az első helyen megjelölt középiskolába jutott be.



Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója arról beszélt, hogy az elmúlt tíz évben nagy változások történtek Magyarországon a gyermekvédelem területén, amelynek köszönhetően minden gyerekekkel kapcsolatos mutató - például a szegénységi, a jövedelmi és a kirekesztettségi kockázat - a felére csökkent, és a fejlesztések továbbra is tartanak.

