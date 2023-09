Lassú a német kijózanodás a migránsügyben

2023. szeptember 22. 14:04

Azonnali fordulatot sürget a menekültügyi politikában a német kormánytól a legnagyobb ellenzéki erő, a CDU/CSU jobbközép pártszövetség, szigorításokat tartalmazó indítványát pénteken vitatták meg a szövetségi parlamentben (Bundestag).

A CDU/CSU a kancellár, Olaf Scholz szeptember elején bemutatott kezdeményezésére, az ország modernizációját szolgáló "Németország-paktum" pártpolitikai oldalakat átívelő egységben tervezett kidolgozásáról szóló javaslatára utalva "Németország-paktum a migrációs politikában - állítsuk meg az irreguláris migrációt" címmel nyújtott be indítványt, amelyben mindenekelőtt a határigazgatás átalakítását sürgeti.



Az elképzelés szerint a bajor-osztrák határszakasz mellett a Csehországgal, Lengyelországgal és Svájccal közös határszakaszon is vissza kell állítani az átkelők állandó ellenőrzését, és intenzívebben kell folytatni az úgynevezett mélységi ellenőrzést a határ térségében.



Ezzel együtt a Németországnak a legtöbb terhet jelentő úgynevezett másodlagos migráció - menedékkérők EU-n belüli vándorlásának - visszaszorítása érdekében a kormánynak gondoskodnia kell arról, hogy egyértelművé váljon az európai uniós jogrendben a tagállamok azon lehetősége, hogy megtagadhatják a belépést mindenkitől, aki valamely társországban menedékjogért folyamodott és kérelme elbírálás alatt van vagy elutasításban részesült.



Ugyancsak a másodlagos migráció letörése érdekében a szövetségi kormánynak küzdenie kell azért is, hogy az EU-ban harmonizálják a menedékkérők, menekültek vagy más menekültügyi jogállás révén védelemben részesített emberek állami, szociális ellátására vonatkozó normákat, mert csak így lehet megoldani azt a gondot, hogy a viszonylag magas szintű ellátás Németország felé vonzó erőt fejt ki. Az európai jogban azt is tisztázni kell, hogy a szociális ellátások a menekültügyi eljárás lezárása után is csak az eljárás lefolytatására illetékes tagállamban vehetők igénybe - sürgeti a CDU/CSU.



Számos további elemből álló csomagja tartalmazza azt is, hogy az úgynevezett biztonságos származási országok közé kell sorolni Grúziát, Moldovát és Indiát, valamint az észak-afrikai Tunéziát, Algériát és Marokkót.



Alexander Dobrindt, a CDU/CSU-frakció vezérszónoka együttműködésre szólította fel a kormánypártokat. A CDU/CSU készen áll a közös munkára és hajlandó megállapodást kötni, a paktumra pedig nagy szüksége van az országnak, mert a migráció erősödése nagyszabású társadalmi konfliktus kialakulásával fenyeget - mondta.

A bajor CSU politikusa egyben élesen bírálta a szociáldemokrata (SPD) belügyminisztert, Nancy Faesert, aki szerinte a megoldások helyett csak a bajok súlyosbításával foglalkozik, így gátolja az EU külső határának védelmét szolgáló kezdeményezéseket és a migrációt ösztönző terveken, például a családegyesítés lehetőségének további bővítésén dolgozik.



Nancy Faeser válaszában a Bajorországban és a szűkebb hazájában, Hessen tartományban október 8-án tartandó helyi törvényhozási (Landtag-) választásra utalva kampányfogásnak minősítette a CDU/CSU javaslatát, és hangsúlyozta, hogy a pártszövetség populista politikát folytat, méghozzá a háború és a terror fenyegetésében élő emberek kárára. Mint mondta, a nemzetközi migráció körüli gondokra nincsenek "egyszerű megoldások", és tévúton jár, aki csak a viták hevességét fokozza.



MTI