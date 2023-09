Labdarúgó NB I - Vérszegény FTC-győzelem a Kisvárda ellen

2023. szeptember 24. 19:54

A Ferencváros 1-0-ra nyert otthon a Kisvárda ellen vasárnap a labdarúgó NB I hetedik fordulójában.

A Konferencia-liga csoportkörét csütörtökön hazai győzelemmel kezdő, bajnoki címvédő csapat, amely nemzetközi szereplése miatt még csak az ötödik mérkőzését játszotta, a forduló előtti hatodik helyről a harmadikra lépett előre.



Ezen a találkozón mutatkozott be a bajnokságban a két új vezetőedző, az FTC-t szeptember 4-től irányító Dejan Stankovic és a Kisvárda élére egy nappal korábban kinevezett Mátyus János.



A Kisvárda a pályája használhatatlansága miatt a hetedik mérkőzését játszotta idegenben.



NB I, 7. forduló:

Ferencvárosi TC-Kisvárda Master Good 1-0 (1-0)

-----------------------------------------------

Groupama Aréna, 8127 néző, v.: Bogár

gólszerző: Lisztes (44.)

sárga lap: Sigér (69.), Botka (86.), illetve Cipetic (56.), Ilievski (77.), Melnyik (83.), Lippai (84.), Kovacic (91.)

FTC:

----

Dibusz - Makreckis, Wingo, Abena (Civic, 80.), Ramírez - Sigér, Zachariassen, Abu Fani (Ben Romdhane, 59.) - Lisztes (Botka, 59.), Varga B. (Pesic, 64.), Marquinhos

Kisvárda:

---------

Petkovic - Stefan (Navratil, a szünetben), Kovacic, Jovic, Lippai, Körmendi (Vida, a szünetben) - Melnyik, Cipetic, Makowski (Camaj, a szünetben) - Czékus (Ilievski, 64.), Mesanovic (Balogh, 77.)

Nagy fölényben futballozott az FTC az első félidőben, volt olyan időszak, amikor a Kisvárda a saját térfelének közepéig sem tudott kijönni a szorításból. Több helyzet alakult ki a vendégkapu előtt, gólszerzési kísérletekben messze felülmúlta ellenfelét a hazai együttes, amely a 44. percben szerezte meg a vezetést: jobbról érkező szögletnél Lisztes érkezett határozottan a rövid oldalra és felugorva, hat méterről fejelt a kapuba. A Kisvárdának is akadt ígéretes akciója, de a hazai csapat lényegesen többet tett a gólért, így megérdemelten vonulhatott előnnyel az öltözőbe.



Hármat cserélt a második félidőre Mátyus János, ezzel igyekezett nagyobb ellenállásra, határozottabb játékra ösztökélni csapatát. A Kisvárda a második félidőben már többször jutott el a hazai kapuig, a 77. percben Dibusznak nagy bravúrra volt szüksége ahhoz, hogy az eredmény ne változzon. A Ferencváros ebben a szakaszban is lényegesen jobb volt ellenfelénél, ám mivel nem tudta növelni előnyét, nem nyugodhatott meg. Végül így is megszerezte a három pontot.



MTI