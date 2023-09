A volt maffiafőnököt szertartás nélkül helyezik el a családi kriptában

Kiemelt rendőrségi kísérettel szállították vissza Szicíliába a Cosa Nostra bűnszervezet betegségben elhunyt egykori vezetőjét, Matteo Messina Denarót, akit szerda hajnalban, temetési szertartás nélkül helyeznek el a családi kriptában szülővárosa, Castelvetrano temetőjében.

A hatvannégy éves korában, rákbetegségben hétfőn elhunyt Matteo Messina Denarón először orvosszakértői vizsgálatot végeztek. Azt követően koporsóját a közép-olaszországi L'Aquila városából - ahol fogva tartották -, elszállították a déli szigetre a rendőrség különleges egységeinek kíséretében.



A hatóságok rendelkezése szerint szerda hajnalban helyezik el a családi kriptában, ahol apja, a helyi maffiaklánt a nyolcvanas évek végén vezető Francesco sírja is található. Fiával ellentétben őt sosem tudták elfogni.



A hatóságok nem engedélyeztek semmiféle temetési megemlékezést vagy szertartást.



A helyi püspök, Angelo Giurdanella úgy nyilatkozott, hogy nem részesítik egyházi szertartásban Matteo Messina Denarót, aki élete során többször is egyházellenes kijelentéseket tett, többek között korruptnak nevezte a maffiaellenes küzdelemben oroszlánrészt vállaló szicíliai papokat.



"Jól tudjuk, ki volt Matteo Messina Denaro. Mi a maffia áldozatainak oldalán állunk" - jelentette ki Angelo Giurdanella.



Az egyetlen személy, aki a koporsót utolsó útján elkísérte Castelvetranóig, az egykori Keresztapa egyik unokahúga, Lorenza Guttadauro ügyvéd volt, aki a boncoláson is részt vett. L'Aquilában ő választott ki ezerötszáz euróért egy kőrisfa koporsót.



A Corriere della Sera napilap helyszíni tudósítása szerint a majdnem harmincezer lakosú Castelvetranót már kedden megszállták a rendőrök. Senkit nem engedtek a Messina Denaro család kriptája közelébe.



Castelvetrano utcáin kevesen mernek nyilatkozni, a közösségi oldalakon azonban sokan részvétüket nyilvánították a családnak.



Olaszország egykor legkeresettebb maffiafőnökét januárban fogták el, miután évtizedeken át sikeresen bujkált a hatóságok elől. Álnéven kezeltette betegségét egy palermói klinikán, amikor rajtaütött a rendőrség. Távollétében korábban életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték több gyilkosság és pokolgépes merénylet miatt. A hatóságok szerint köze volt Giovanni Falcone ügyész és Paolo Borsellino maffiaellenes bíró meggyilkolásához is.



Első gyilkosságát Denaro alig 18 évesen követte el, egyszer pedig azt mondta, annyi embert ölt meg, hogy egy temetőt is megtölthetne áldozataival.



A bűnszervezet vezetőjén augusztusban bélműtétet hajtottak végre L'Aquilában, és bár az operáció sikerült, rákbetegsége miatt egészsége súlyosan megromlott, a múlt héten pedig visszafordíthatatlan kómába esett.



Ami az utódlást illeti, az olasz sajtó szerint a jelenleg maffiatevékenységért börtönben lévő Francesco Guttadauro veheti át a Cosa Nostra vezetését, aki az elhunyt Keresztapa testvére, Rosalia és Francesco Guttadauro, szintén börtönbüntetését töltő maffiózó fia, Lorenza Guttadauro testvére.



A hatóságok Matteo Messina Denaro rejtekhelyein négymilliárd eurót foglaltak le, de a maffia "kincsesládáját" nem sikerült megtalálni.



