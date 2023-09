Szerb elnök: a KFOR-nak kell biztosítania a békét Észak-Koszovóban

2023. szeptember 27. 09:45

A NATO irányítása alatt álló békefenntartó haderőnek, a KFOR-nak kell biztosítania a békét Észak-Koszovóban, és át kell vennie a rendfenntartási feladatokat a koszovói rendőrségtől - közölte Aleksandar Vucic szerb elnök a szerbiai közszolgálati televízió szerda reggeli beszámolója szerint.

A szerb elnök ezt azon a találkozón kérte, amelyen Németország, Franciaország, Olaszország, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és az Európai Unió nagykövetei vettek részt.



A KFOR-nak jelenleg körülbelül 4500 katonája tartózkodik Koszovóban, akiknek feladata a békefenntartás, de nem a helyi rendőrség munkájának ellenőrzése vagy felülbírálása.



Észak-Koszovóban vasárnap hajnalban lövöldözés tört ki szerb nemzetiségű maszkos fegyveresek és koszovói rendőrök között. A tűzpárbaj egész nap tartott, egy rendőr meghalt, egy megsebesült, négy támadót lelőttek, hatot megsebesítettek, ötöt pedig letartóztattak a rendőrök. A koszovói rendőrség később nagy mennyiségű fegyvert talált és foglalt le a faluban.



A koszovói rendőrség egy drónnal készített felvételt is közzétett, amelyen a Bajskéban található kolostor udvarán pihenő fegyveresek láthatók. A belügyminisztérium állítása szerint az egyik férfi Milan Radoicic, a Szerb Lista nevű kisebbségi szerb párt alelnöke. Ezt egyelőre nem erősítették meg, illetve a szerb külügyminiszter szerint a felvétel nem is a múlt vasárnap készült.



Egyelőre nem tudni, hogy ki bérelte vagy bujtotta fel a fegyveres támadókat, ahogyan azt sem, hogy mi volt a támadás indítéka.



Míg a szerb elnök szerint a koszovói rendőrökre felháborodott helyi szerbek támadtak, Albin Kurti koszovói miniszterelnök szerint jól felfegyverzett, képzett harcosokról, "terrorista bűnszervezetről" van szó, amelyet Belgrád politikailag és pénzügyileg támogat.



A Szerbia és Koszovó közötti feszültség az utóbbi hónapokban kiéleződött. Koszovóban zavargások törtek ki május végén, amikor a helyi szerbek által bojkottált áprilisi helyhatósági választások után a többségében szerbek lakta észak-koszovói térségben az ott leadott albán szavazatok alapján mindössze 3,5 százalékos részvételi arány mellett megválasztott albán polgármesterek el akarták foglalni hivatalukat. A helyi szerbek koszovói rendőrökre és a KFOR katonáira támadtak.



Az 1,8 milliós Koszovó északi részén, tömbben mintegy 50 ezer szerb él.



Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, amit Belgrád azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is saját, déli tartományának tartja a többségében albánok lakta területet. Aleksandar Vucic vasárnap ismét leszögezte, hogy Szerbia soha nem fogja elismerni Koszovó függetlenségét.

MTI