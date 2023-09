Labdarúgó NB I - élre ugrott az Ferencváros

2023. szeptember 27. 22:32

A Ferencváros 1-0-ra nyert hazai pályán a Kecskemét ellen a labdarúgó OTP Bank Liga első fordulójából elhalasztott és szerdán pótolt mérkőzésen.

Az előző bajnokságban egyszer sem tudta legyőzni mostani ellenfelét a címvédő fővárosi csapat - kétszer kikapott tőle, egyszer pedig döntetlent játszott vele -, mostani sikerével viszont a harmadik helyről a tabella élére ugrott.



A legutóbb ezüstérmes kecskemétiek a mostani kiírásban nemcsak pontot, de még gólt sem szereztek idegenben.



A mérkőzést a július végi nyitányról nemzetközi kupakötelezettség miatt halasztották el.

NB I, 1. forduló:NB IFerencvárosi TC-Kecskeméti TE 1-0 (0-0)

Groupama Aréna, 7299 néző, v.: Karakó

gólszerző: Sigér (72.)

sárga lap: Abena (83.), illetve Kiss B. (27.), Zeke (49.), Tóth B. (71.), Vágó (89.)

FTC:

Dibusz - Makreckis, Wingo, Abena, Ramírez - Ben Romdhane (Abu Fani, 57.), Sigér - Marquinhos (Civic, 87.), Zachariassen, Lisztes (Varga B., 57.) - Pesic (Botka, 77.)

Kecskemét:

Varga B. - Iyinbor, Belényesi, Szalai G. - Szűcs K., Vágó, Kiss B. (Zsótér, a szünetben), Szuhodovszki, Zeke - Horváth K. (Pálinkás, 77.), Szendrei (Tóth B., 61.)

A várakozásnak megfelelően a Ferencváros lépett fel támadólag, sok akciót vezetett, helyzeteket is alakított ki, de nem tudta igazán zavarba hozni a szervezetten védekező Kecskemétet. Legfőképpen azért, mert kissé tompán játszott, lassan járatta a labdát. A vendégeknek is volt egy komoly gólszerzési lehetőségük a félidő elején, többnyire azonban az ő térfelükön zajlott a játék. A hazai csapat futballozott fölényben, ám a Kecskemét kontrollálta a mérkőzést.



Az FTC a második félidőben is diktálta a tempót, továbbra is sorozatban vezette a támadásait, erőfeszítése a 72. percben hozta meg az eredményét: a sokadik szögletnél balról jött középre a labda, a jól érkező Sigér pedig öt méterről fejelt a kapuba. A fővárosi csapat megérdemelten szerezte meg a három pontot, mert sokat tett a gólszerzését.

MTI