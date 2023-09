Az ukrán idegenlégió vezetési pontjának megsemmisítése

2023. szeptember 29. 20:41

Kilenc csoportos csapást hajtott végre nagypontosságú precíziós fegyverekkel és drónokkal hétfőtől péntekig az orosz hadsereg, egyebek között megsemmisítve az ukrán idegenlégió vezetésipontját - közölte az orosz védelmi minisztérium.

Ezek a csapások a tárca szerint elpusztítottak egyebek között két nagy, fegyverzetet és lőszert tároló arzenált is, valamint elakasztották a külföldi gyártású fegyverek szállítását, továbbá a Donyeck és Zaporizzsja környékén aktív ukrán alakulatok logisztikai támogatását.



Az elmúlt hétre vonatkozó, pénteken kiadott orosz hadijelentés szerint az orosz erők 55 támadást vertek vissza a fronton, amelyek során az ukrán erők vesztesége 3360 halott és sebesült. A legtöbb, 31 előretörési kísérlet a donyecki régióban, Artyomovszk (ukrán nevén: Bahmut), Avdijivja és Marjinka környékén történt, ahol az ukrán veszteségek meghaladták az 1760 katonát.



Emellett üzemképtelenné vált ezen a frontszakaszon 40 harckocsi és egyéb páncélozott jármű, 70 gépkocsi, 13 tüzérségi löveg, két sorozatvető, és megsemmisült két lőszerraktár is. A tárca szerint az ukrán fél a veszteségek ellensúlyozására kénytelen volt erősítést átdobni Kliscsijivka és Andrijvka környékére.



Az orosz hadijelentés szerint az ukrán fegyveres erők az elmúlt héten öt harci gépet veszítettek, közülük péntekre virradóra két, nyugati rakéták hordozására alkalmassá tett és korszerűsített, Lengyelországtól kapott MiG-29-est a Mikolajiv megyei Kolbalkine repülőterén.



Az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és az Ukrajnával határos orosz régiók több településéről jelentettek szerdán a helyi hatóságok ukrán tüzérségi és dróntámadást. A moszkvai védelmi minisztérium péntek délelőtt közölte, hogy a légvédelem 11 drónt lőtt le Oroszország légterében: egyet a kalugai, tízet pedig a kurszki régióban. Utóbbi területen a támadás öt településen áramkimaradást okozott.



Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) bejelentette, hogy őrizetbe vett egy 45 éves kercsi lakost, aki az ukrán katonai hírszerzésnek kémkedett. A hazaárulással megvádolt férfi katonai felszerelés mozgásáról és a Krími híd közelében lévő berendezésekről szolgáltatott információt egy üzenetküldő szolgáltatáson keresztül.



Vlagyimir Putyin orosz elnök fogadta Junusz-Bek Jevkurov védelmi miniszterhelyettest és Andrej Trosevet, a Wagner katonai magánvállat volt vezérkari főnökét, és önkéntes harci egységek megalakításáról tárgyalt velük. A csütörtöki találkozóról pénteken számolt be a Kreml sajtószolgálata.



Trosev, aki nem vett részt a néhai Wagner-alapító, Jevgenyij Prigozsin vezette június végi lázadásában, az elnöki szóvivő szerint jelenleg a védelmi tárca állományához tartozik. Az államfő biztosította a Szedoj (Őszhajú) hívónevű, nyugállományú ezredest, hogy a Haza Védelmezői Alap szociális támogatásban részesít minden harcost, függetlenül attól, hogy "milyen státuszban harcolt és védte a hazát".



Putyin a Kremlben pénteken fogadta egy olyan ötfős szakasz három tagját is, amely a donyecki régióban, Urozsajne környékén 12 ukrán katona támadását verte vissza.

Az elnök egyúttal méltatta azokat a bebörtönzötteket, akik önként jelentkeznek a hadseregbe, és akár életük elvesztésével váltják meg bűneiket.



Az elnök aláírta az őszi behívóparancsot is, amely október 1. és december 31. között 130 ezer sorkötelest érint. A vezérkar azt ígérte, hogy a besorozott katonákat nem fogják az elcsatolt területekre vezényelni.

