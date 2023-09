Politikus szervezte meg az észak-koszovói fegyveres támadást

2023. szeptember 30. 00:08

Beismerte a Szerb Lista nevű koszovói kisebbségi szerb párt alelnöke, hogy ő szervezte meg azt a fegyveres támadást a múlt vasárnap, amelyben egy koszovói rendőr életét vesztette.

balk.hu

Észak-Koszovóban vasárnap hajnalban lövöldözés tört ki szerb nemzetiségű maszkos fegyveresek és koszovói rendőrök között. A tűzpárbaj egész nap tartott, egy rendőr meghalt, egy megsebesült, négy támadót pedig lelőttek. A koszovói rendőrség később nagy mennyiségű fegyvert talált és foglalt le a faluban.



A koszovói rendőrség egy drónnal készített felvételt is közzétett, amelyen a bajskei kolostor udvarán pihenő fegyveresek láthatók. Néhány napja közölték, hogy az egyik férfi Milan Radoicic, a Szerb Lista nevű kisebbségi szerb párt alelnöke. Ezt eddig senki nem erősítette meg, pénteken viszont a politikus ügyvédje nyilvánosságra hozta Radoicic vallomását, amelyben mindent beismert, és azt is közölte, hogy a hivatalos Belgrádnak nem volt köze a támadáshoz.



A vallomás szerint Radoicic és társai azért mentek Észak-Koszovóba, hogy bátorságot öntsenek az ott élő szerbekbe az Albin Kurti koszovói miniszterelnök "terrorjával" szembeni ellenálláshoz. "Tájékoztatom a szerb nép minden üldözőjét, Kurtitól kezdve az összes külföldi segítőjéig, hogy személyesen én intéztem minden logisztikai előkészületet a szerb népnek a megszállóktól való megvédése érdekében, ennek a tettemnek semmilyen más oka nem volt, és semmi köze nincs a korábbi politikai szerepemhez" - közölte. A vallomás szerint terveiről nem tájékoztatta sem a szerbiai, sem az észak-koszovói szerb politikai vezetőket, és nem is kapott tőlük semmilyen segítséget, mert eltérő véleményen vannak a koszovói miniszterelnök elnyomó rezsimjével szembeni ellenállással kapcsolatban. Hozzátette: már számtalan alkalommal igyekeztek békés úton megoldani a kialakult helyzetet, amit a másik - a koszovói albán - oldal gyengeségnek vett, és az elnyomás csak nőtt. Mivel ezek a megoldási módszerek kudarcot vallottak, más módszerhez kellett folyamodni. "A szerb népet azért üldözik, hogy Koszovót megtisztítsák tőlük. Szeretnénk a nemzetközi közösség figyelmét is felhívni arra, hogy a szerbek nem tűrik tovább a terrort" - írta. Közölte, hogy lemond a Szerb Lista alelnöki posztjáról, mert politikai tevékenységének nincs köze a múlt vasárnapi tetteihez.



Milan Radoicic leszögezte: a koszovói rendőrt, akinek egy robbanószerkezet okozta a halálát, nem akarták megölni.



A Szerbia és Koszovó közötti feszültség az utóbbi hónapokban kiéleződött. Koszovóban zavargások törtek ki május végén, amikor a helyi szerbek által bojkottált áprilisi helyhatósági választások után a többségében szerbek lakta észak-koszovói térségben az ott leadott albán szavazatok alapján, mindössze 3,5 százalékos részvételi arány mellett megválasztott albán polgármesterek el akarták foglalni hivatalukat. A helyi szerbek koszovói rendőrökre és a KFOR katonáira támadtak.



Az 1,8 milliós Koszovó északi részén, tömbben mintegy 50 ezer szerb él.



Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, amit Belgrád azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is saját, déli tartományának tartja a többségében albánok lakta területet. Aleksandar Vucic vasárnap ismét leszögezte, hogy Szerbia soha nem fogja elismerni Koszovó függetlenségét.



MTI