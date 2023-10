Donald Trump személyesen küzd a jogi terror ellen

2023. október 2. 23:47

Donald Trump is megjelent a cégei ellen üzleti csalás miatt indult polgári peres eljárás első tárgyalásán New Yorkban hétfőn.

A volt elnök, fiai és cégcsoportja ellen New York állam főügyésze indított pert, mert véleménye szerint a cégbirodalom ingatlanainak értékét a ténylegesnél magasabb áron tartották nyilván, amivel félrevezették a finanszírozó bankokat, biztosítókat és egyéb üzleti szereplőket.



Az első tárgyalási napon a védők és ügyészek megtartották nyitóbeszédeiket. A védőügyvédek állítása szerint a bíróság állapított meg a valósnál jóval alacsonyabb értéket a Trump-ingatlanokra, valamint többi között politikai indítattású eljárásnak minősítették a pert, mert azt New York állam demokrata főügyésze, Leticia James kezdeményezte.



Az ügyészek állításuk alátámasztására lejátszottak egy hangfelvételt Donald Trump korábbi ügyvédje a csalásért már korábban elítélt Michael Cohentől, aki azt állította: főnöke rendszeresen arra utasította őt, hogy értékelje felül a hivatalos iratokban is a kérdéses ingatlanokat.



Donald Trump a tárgyalóteremben nem szólalt meg, de végigülte a tárgyalást, és a szünetben újságírók előtt élesen bírálta a főügyészt, akit "radikális baloldalinak" nevezett. Kijelentette, hogy a floridai Mar-a-Lago rezidenciája legalább 1 milliárd dollárt ér, szemben a bíróság által megállapított 18 millió dollárral.



Üzleti és jogi szakértők szerint a per tétje, hogy Donald Trump cégcsoportja megtarthatja-e több ingatlanát, köztük az emblematikus Trump-toronyházat New Yorkban, valamint golfpályákat.

A várakozások szerint a polgári peres eljárás tárgyalási szakasza december közepéig tart.



A hétfői tárgyalás előzménye, hogy New York állam Legfelsőbb Bíróságának bírája, Arthur Engoron azt állapította meg, hogy Donald Trump és vádlottársai felelősségre vonhatók csalás miatt az ingatlanok hivatalos értékének tudatos felülbecslése miatt.

MTI