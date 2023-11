A Hamász átadta az izraeli túszok negyedik csoportját a Vöröskeresztnek

2023. november 27. 22:06

A Gázai övezetet irányító Hamász iszlamista terrorszervezet átadta az október 7-én elhurcolt túszok negyedik csoportját a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (ICRC) hétfőn - jelentette a helyi média Izraelben.

A tűzszünet negyedik napján 11 túszt - kilenc gyermeket és két anyát - engedett szabadon a Hamász. Mellettük átadtak hat thaiföldi vendégmunkást is, akiket szintén az október 7-i terrortámadás idején hurcoltak a Gázai övezetbe.



A vöröskereszt képviselői az egyiptomi határ átkelőhelyére, Rafahba szállítják az elengedett foglyokat. Rafahban az egyiptomi hatóságok fogadják őket, ellenőrzik a személyazonosságukat, majd átadják az izraeli hadsereg képviselőinek a kiszabadult túszokat.



Mind a tizenegy, hétfőn hazatérő túszt a Nír Óz nevű kibucból vitték a terrortámadás napján a Hamász fogságába. A kibuc negyvenkilenc tagja továbbra is fogságban van, köztük nők és gyermekek is.



Korábban szabadon engedett túszok arról számoltak be, hogy személyesen meglátogatta őket fogva tartásuk földalatti helyén Jahja Szinvár, a Hamász gázai vezetője, és azt mondta nekik, hogy ott védve vannak.



A Hamász bejelentette, hogy megkapta a hétfő este szabaduló palesztin foglyok listáját, melyen három nő és 30, 19 éven aluli férfi szerepel. A foglyok közül kilencen kelet-jeruzsálemiek, a többiek pedig feltehetően Ciszjordániába térnek haza.

MTI