A Széchenyi István Egyetem és a Hungaroring

2023. november 28. 13:36

Együttműködési megállapodást írt alá kedden a győri Széchenyi István Egyetem és a Hungaroring Sport Zrt. a Motorsport Innovation and Development Science Park (MINDS Park) megvalósításáról a mogyoródi Forma-1-es versenypályán.

Az eseményen Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, Palkovics László, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke és Friedler Ferenc, az egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese látta el kézjegyével a dokumentumot.



A megállapodás középpontjában az oktatásfejlesztés és a tudományos közösségépítés erősítésére irányuló programok támogatása, valamint az azokhoz kapcsolódó fejlesztések elősegítése áll. A MINDS Parkot a Hungaroring, az egyetem és az azt fenntartó alapítvány a létesítmény területén, közvetlen pályakapcsolattal szeretné létrehozni. A cél a hazai járműipari képzések és kutatások színvonalának emelése, valamint magas hozzáadott értékű fejlesztési tevékenységek Magyarországra vonzása. Mindemellett a park az innovációk és a kutatás-fejlesztések előmozdításához, valamint új mentori és felsőoktatási programok megteremtéséhez is hozzájárulhat az autó- és motorsport területén.



"Az autó-motorsport magában hordozza a folyamatos technikai fejlődést, ami pedig jelenleg a Hungaroringen zajlik, az a Forma-1 irányítói által megfogalmazott minimum fejlesztési követelmény. A MINDS Park megvalósítása hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben a pálya ne csak a Forma-1-ről szóljon, az a munka pedig, ami a Széchenyi István Egyetemen folyik, garancia arra, hogy itt olyan tevékenység valósuljon meg, ami hozzáadott értéket jelent a Hungaroring számára" - mondta Gyulay Zsolt.



"A MINDS Park infrastruktúrájának, épületeinek és eszközparkjának kiépülése újabb lehetőséget biztosíthat az együttműködésre a Széchenyi István Egyetem, az autó- és motorsport, valamint a piaci szféra között. A vállalatokkal és a gazdaság más szereplőivel való még szorosabb partnerség révén tovább erősödhet a nemzetgazdaság versenyképessége, és mindez hozzájárulhat ahhoz is, hogy az egyetem a közép-európai térség egyedülálló járműipari tudásközpontjává váljon" - nyilatkozta az eseményen Palkovics László.



Friedler Ferenc azt emelte ki, hogy ahogyan az autó- és motorsportban, úgy az egyetemi oktatás terén is lényeges szempont a versenyképesség.



"Ahhoz, hogy egyetemünk helyt álljon a nemzetközi színtéren, fontos tudományos versenyképességünk professzionális erősítése, amit nagymértékben támogat a Hungaroringgel való együttműködésünk. A MINDS Park kimagasló infrastruktúrája segíteni tudja hallgatóink képzését, s mindemellett az élenjáró technológiák kutatás-fejlesztését, innovációját is szolgálhatja megoldandó, valós feladatok biztosításával" - hangsúlyozta Friedler Ferenc.

MTI