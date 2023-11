Varga Mihály: a költségvetés stabil

2023. november 28. 13:48

A költségvetés stabil, továbbra is biztosítja a nyugdíjak értékének megőrzését, a családtámogatások és a rezsivédelem fenntartását - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az Országgyűlés költségvetési bizottsága keddi ülésén.

Hozzátette: a rendkívüli kiadások mellett a költségvetés változatlanul előfinanszírozza azokat az uniós programokat, amelyeknek forrásait Brüsszel politikai okokból visszatartja Magyarországtól, ezek mintegy ezer milliárd forintot tesznek ki. Az EU károkat okoz a magyar gazdaságnak, a magyar költségvetésnek, és az adófizetőknek azzal, hogy az országnak járó forrásokat nem juttatja el - mutatott rá.



A tárcavezető meghallgatásán a költségvetés helyzetéről elmondta: a 2023-as költségvetést 2022 tavaszán fogadták el, akkor 4,1 százalékos növekedéssel számoltak. Az eddigi adatok a tervezettnél alacsonyabb növekedést és magasabb inflációt jeleznek, emellett magas kamatszinten van az államadósság finanszírozása. Hozzátette: 3,9-ről 5,2 százalékosra korrigálták az idei GDP-arányos hiánycélt, az új hiánycél azonban javulást jelent az előző évi 6,2 százalékhoz képest. Az államadósság az év végére 70 százalék lesz a GDP arányában, ez mintegy 4 százalékpontos javulás az egy évvel ezelőttihez viszonyítva. A hiány és az adósság csökkentése érdekében számos intézkedést tettek, beruházásokat halasztottak el, ugyanakkor nem tettek megszorító intézkedéseket, megmaradtak a családtámogatások.



A pénzügyminiszter kiemelt szempontnak nevezte a csaknem teljes foglalkoztatás fenntartását, ami kedvező fejlemény. Ez is azt mutatja Varga Mihály szerint, hogy nem volt gazdasági visszaesés, technikai recesszió volt 4 negyedéven keresztül.



A költségvetés a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének fedezetét is biztosítja, továbbá a védelmi kiadások forrásait, amelyre a GDP 2 százalékát költik.



Varga Mihály szintén kedden a gazdasági bizottsági meghallgatásán kiemelte: rendkívül nehéz külső körülmények között kellett visszatérni a magyar gazdaságnak a növekedéshez, stabil a munkaerőpiac, töretlen a magyar gazdaság iránti befektetői bizalom, a hitelminősítők szerint pedig - az energiaválság, a háború, a pandémia és a szankciók ellenére - tartotta a stabil pozíciót az ország. Európa legnagyobb gazdaságfehérítését, adóátalakítását hajtották végre, miközben a családi támogatások továbbra is stabil elemei a rendszernek, a nyugdíjak értékének megőrzését biztosítják, januárban 6 százalékos emelés lesz, és biztosítják a határvédelmet uniós források nélkül - sorolta.



A tárcavezetőt mindkét bizottságban több órán át kérdezték kedden a képviselők. Kérdésre közölte: a Budapest Airport visszavásárlása stratégiai kérdés, erre - ha létrejön a tranzakció - a fedezetet biztosítani fogják.



A költségvetés hiánya jövőre 2,9 százalék lehet, ezt tartani fogják, mert a kisebb hiány az egész gazdaságnak kedvező, miközben az EU-ban véget ér a mentesség a túlzottdeficit-eljárás alól - mondta. Többek felvetése szerint a tanárok fizetése erősen le van maradva a diplomás átlagbérektől, és nem nőnek. Varga Mihály erre közölte: a tanárok bére folyamatosan nőtt reálértéken, 2013-2022 között 88 százalékos béremelést hajtottak végre. Van elfogadott bértábla közlése szerint, abban 2024-re 10 százalékos emelést fogadtak el, ha lesznek újból uniós források, akkor ennél nagyobb mértékű is lehet.



Kórházak rekordadósságára vonatkozó felvetésre elmondta: komoly erőforrásokat költöttek arra, hogy az egészségügyi ellátás színvonala javuljon, hazai és uniós forrásokból, 23 új rendelő, 34 új mentőállomás jött létre az elvégzett felújítások mellett, ez erősítette az ellátást. A kata megszüntetésére azt mondta: a kata-szabályok átalakítása sikeres volt, jelenleg 135 ezren vannak a hatálya alatt, a korábbi 450 ezres szám irreális volt. Olyanok is bejelentkeztek, akik nem a lakosság ellátására szerződtek - mondta.



Egy képviselői kérdésre adott válaszában leszögezte, hogy a kormány nem nyúl a Prémium Magyar Állampapír visszaváltásának kondícióihoz. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt 30 évben a kormány egyszer sem nyúlt bele az állampapírok kamatjaiba, és kondícióiba.



Azt is közölte, nem terveznek változtatni a költségvetés elfogadásának gyakorlatán, mert a korai tervezéssel a kiszámíthatóságot szolgálják. Az adórendszer szerkezetén nem terveznek változtatni, az adórendszer hatékony és működőképes - felelte egy kérdésre Varga Mihály.

MTI