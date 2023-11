Hszi Csin-ping: Henry Kissinger a kínai nép jó barátja volt

2023. november 30. 14:52

Hszi Csin-ping kínai elnök és magas rangú kínai tisztségviselők is részvétüket fejezték ki Joe Biden amerikai elnöknek Henry Kissinger egykori amerikai külügyminiszter halála miatt.

Hszi a kínai kormány és nép nevében mély részvétét fejezte ki, és üzenetében azt mondta, hogy Kissinger világhírű stratéga, a kínai nép régi és jó barátja volt.



"Fél évszázaddal ezelőtt Kissinger kiemelkedő stratégiai látásmódjával történelmi jelentőségű hozzájárulást tett a kínai-amerikai kapcsolatok normalizálásához, amely nemcsak a két ország javát szolgálta, hanem a világot is megváltoztatta" - fogalmazott Hszi, hozzátéve, hogy Kissinger egész életében a kínai-amerikai kapcsolatok fejlődését és erősítését törekedett előmozdítani, ezért neve mindig is a kínai-amerikai kapcsolatokhoz fog kapcsolódni.



Kiemelte, hogy a kínai nép mindig emlékezni fog Kissingerre, és ennek kapcsán kijelentette, hogy Kína kész együttműködni az Egyesült Államokkal a két ország barátságának előmozdítása érdekében, hozzájárulva ezáltal a világ fejlődéséhez is.



Vang Ven-pin külügyi szóvivő szokásos sajtótájékoztatóján elmondta, hogy "Kissinger történelmi hozzájárulást tett a kínai-amerikai kapcsolatok normalizálásához, és a kínai nép emlékezni fog rá őszinte odaadásáért és fontos hozzájárulásáért".



"Kínának és az Egyesült Államoknak tovább kell vinnie Kissinger stratégiai vízióját, politikai bátorságát és diplomáciai bölcsességét (.), és elő kell mozdítania a kínai-amerikai kapcsolatok szilárd, stabil és fenntartható fejlődését" - mondta Vang.



Li Csiang miniszterelnök és Vang Ji külügyminiszter is részvétüket fejezték ki Kissinger családjának.



Az idén 100 éves Kissinger több mint száz alkalommal járt Kínában, legutóbb Hszivel találkozott júliusi meglepetésszerű pekingi útja során.



Peking megítélése szerint Kissinger kulcsfontosságú diplomáciai szerepet játszott a Washington és Peking közötti kapcsolatok normalizálásában az 1970-es években, amikor külügyminiszterként és nemzetbiztonsági tanácsadóként szolgált Richard Nixon és Gerald Ford elnökök kormányában.



MTI